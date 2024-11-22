Россия снова ударила "Шахедами", опасность для Курахово и Торецка: хронология 1003 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ противостоят оккупационным войскам. Наши Силы обороны сдерживают врага на разных направлениях фронта.

Какая ситуация в Украине на фронте, в дипломатии и как реагируют партнеры на действия и заявления России – читайте в тексте 24 Канала.

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