Россия снова ударила "Шахедами", опасность для Курахово и Торецка: хронология 1003 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ противостоят оккупационным войскам. Наши Силы обороны сдерживают врага на разных направлениях фронта.
Какая ситуация в Украине на фронте, в дипломатии и как реагируют партнеры на действия и заявления России – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия запустила по Сумах беспилотники типа "Шахед". К сожалению, вражеские дроны ударили по жилому микрорайону областного центра. К сожалению, Россия убила двух человек и 12 – ранила. По Киевской области Россия запустила беспилотники. В регионе работала ПВО и слышали взрывы. Аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продолжают продвигаться на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях. В частности, оккупанты продвинулись в Курахово и оккупировали Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. То есть россияне продолжают реализовывать свой план по захвату и окружению города.
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы на Киевщине: в регионе работала ПВО
Опасность для Курахово и Торецка растет, – Deep State
Россия запустила по Сумах беспилотники типа "Шахед". К сожалению, вражеские дроны ударили по жилому микрорайону областного центра.
К сожалению, Россия убила двух человек и 12 – ранила.
По Киевской области Россия запустила беспилотники. В регионе работала ПВО и слышали взрывы.
Аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продолжают продвигаться на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.
В частности, оккупанты продвинулись в Курахово и оккупировали Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. То есть россияне продолжают реализовывать свой план по захвату и окружению города.