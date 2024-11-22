Россия снова ударила "Шахедами", опасность для Курахово и Торецка: хронология 1003 дня войны

22 ноября 2024, 07:35
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Автор: Диана Квасневская

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ противостоят оккупационным войскам. Наши Силы обороны сдерживают врага на разных направлениях фронта.

Какая ситуация в Украине на фронте, в дипломатии и как реагируют партнеры на действия и заявления России – читайте в тексте 24 Канала.

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07:31, 22 ноября

В Сумах прогремели взрывы

Россия запустила по Сумах беспилотники типа "Шахед". К сожалению, вражеские дроны ударили по жилому микрорайону областного центра.

К сожалению, Россия убила двух человек и 12 – ранила.

06:05, 22 ноября

Взрывы на Киевщине: в регионе работала ПВО

По Киевской области Россия запустила беспилотники. В регионе работала ПВО и слышали взрывы.

01:46, 22 ноября

Опасность для Курахово и Торецка растет, – Deep State

Аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продолжают продвигаться на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.

В частности, оккупанты продвинулись в Курахово и оккупировали Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. То есть россияне продолжают реализовывать свой план по захвату и окружению города.