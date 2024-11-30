Россия продвинулась на фронте и снова запускала "Шахеды": хронология 1011 дня войны

30 ноября 2024, 07:15
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Автор: Виктория Кульженко

Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на уже утраченных позициях. наши военные дают врагу достойный отпор.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1011 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:57, 30 ноября

Проблема не в количестве войска, а в вооружении, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема на фронте заключается в недостаточном вооружении, а не в количестве военных.

Западные партнеры укомплектовали только две с половиной бригады из десяти тех, о которых просили, что Зеленский связывает с бюрократией и решениями, которые не приоритизируют вооружение.

06:56, 30 ноября

Возле Киева работала ПВО

В КМВА информировали, что на подступах к Киеву работает ПВО. Также в Киевской ОВА информировали о вражеском дроне в регионе.

Заметим, что воздушная тревога в Киевской области прозвучала после 2 ночи.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась около 10 минут. Уже в 03:52 в столице объявили отбой.

06:55, 30 ноября

Враг оккупировал несколько сел и продвинулся на фронте

Российская армия оккупировала Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулась возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово.

06:53, 30 ноября

Мир в Украине может наступить в 2025 году

Президент Зеленский заявил, что сделает "все", чтобы в 2025 году закончилась война в Украине.

По словам Зеленского, необходимо оказывать "большое давление" на Россию со стороны избранного президента США Дональда Трампа и Европейского Союза, а также нужно укреплять Украину, и в таком случае конец войны "может быть быстрым".