Россия продвинулась на фронте и снова запускала "Шахеды": хронология 1011 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на уже утраченных позициях. наши военные дают врагу достойный отпор.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1011 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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