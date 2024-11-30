Россия продвинулась на фронте и снова запускала "Шахеды": хронология 1011 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на уже утраченных позициях. наши военные дают врагу достойный отпор.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1011 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема на фронте заключается в недостаточном вооружении, а не в количестве военных. Западные партнеры укомплектовали только две с половиной бригады из десяти тех, о которых просили, что Зеленский связывает с бюрократией и решениями, которые не приоритизируют вооружение. В КМВА информировали, что на подступах к Киеву работает ПВО. Также в Киевской ОВА информировали о вражеском дроне в регионе. Заметим, что воздушная тревога в Киевской области прозвучала после 2 ночи. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около 10 минут. Уже в 03:52 в столице объявили отбой. Российская армия оккупировала Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулась возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово. Президент Зеленский заявил, что сделает "все", чтобы в 2025 году закончилась война в Украине. По словам Зеленского, необходимо оказывать "большое давление" на Россию со стороны избранного президента США Дональда Трампа и Европейского Союза, а также нужно укреплять Украину, и в таком случае конец войны "может быть быстрым".
Проблема не в количестве войска, а в вооружении, – Зеленский
Возле Киева работала ПВО
Враг оккупировал несколько сел и продвинулся на фронте
Мир в Украине может наступить в 2025 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема на фронте заключается в недостаточном вооружении, а не в количестве военных.
Западные партнеры укомплектовали только две с половиной бригады из десяти тех, о которых просили, что Зеленский связывает с бюрократией и решениями, которые не приоритизируют вооружение.
В КМВА информировали, что на подступах к Киеву работает ПВО. Также в Киевской ОВА информировали о вражеском дроне в регионе.
Заметим, что воздушная тревога в Киевской области прозвучала после 2 ночи.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась около 10 минут. Уже в 03:52 в столице объявили отбой.
Российская армия оккупировала Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулась возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово.
Президент Зеленский заявил, что сделает "все", чтобы в 2025 году закончилась война в Украине.
По словам Зеленского, необходимо оказывать "большое давление" на Россию со стороны избранного президента США Дональда Трампа и Европейского Союза, а также нужно укреплять Украину, и в таком случае конец войны "может быть быстрым".