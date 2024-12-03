МИД отказывается от альтернатив НАТО, атака "Шахедами": хронология 1014 дня войны
Силы обороны уже 1014 дней подряд сдерживают нашествие врага по всему фронту. Россияне же не продолжают тактику террора гражданского населения, чтобы достичь хоть каких-то успехов.
О главных новостях 3 декабря, последствия российских атак, главные события из общественной и политической жизни Украины и мира – сообщает 24 Канал.
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Что произошло в течение суток 3 декабря
В ночь на 3 декабря оккупанты атаковали Украину 28-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов. По состоянию на 09:00 сбить удалось 22 вражеских дрона в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. 1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории. "Единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии рф является полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители этого", – отмечают в МИД. Там добавили, что Украина имеет горький опыт Будапештского меморандума, и не примет никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. В результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 2 человека получили телесные повреждения средней степени тяжести, пишет Роман Мрочко. Им оказана необходимая медицинская помощь. В результате очередной атаки врага, во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БПЛА по одному из предприятий, сообщили в ОВА. В результате этого на его территории возник пожар. Возгорание уже ликвидировано. Командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что главная цель россиян на Харьковщине – оккупация Левобережного Купянска с выходом на правый берег. Бригада "Буревій" провела ряд мероприятий, которые позволили почти выбить противника из леса, находящегося возле Колесниковки. Также Федоренко рассказал о ситуации у реки Оскол, где российские войска пытались высадить диверсионные группы на правый берег. "Силами обороны группы противника были обнаружены, и на текущий момент осуществлен ряд мероприятий по почти полной зачистке правого берега от представителей российских оккупационных войск. Поэтому о форсировании реки Оскол не стоит говорить", – указал Федоренко. В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили один вражеский БпЛА типа "Шахед", пишет Сергей Тюрин. Обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало. На Ровенщине БпЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры, пишет Александр Коваль. Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранений не получили. В ночь на 3 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Шахед", пишет Виталий Ким. В целом, на территории области обстрелов не зафиксировано. Инновационные решения Украины в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно повысили эффективность противодействия "Шахедам". Доля дронов, потерянных Россией из-за украинских РЭБ, выросла с 22% в начале октября до 45% в декабре. В ночь с 1 на 2 декабря из 110 запущенных беспилотников 50 были выведены из строя с помощью РЭБ, еще 52 сбиты. Украинские РЭБ также способствуют тому, что часть дронов теряет ориентацию и пересекает воздушное пространство Беларуси, что создает проблемы для российско-белорусской системы ПВО Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя, сообщил Сергей Надал. Часть города без электричества. Он добавил, что энергетики и спасатели уже ликвидируют последствия атаки. Он также попросил жителей города сделать запасы воды и зарядить телефоны. Детали об обстреле будут позже.
Сколько дронов сбила ПВО
Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, - МИД (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/12/3/7199750/) Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, - МИД
Россиян вытеснили из леса и правого берега реки Оскол в Харьковской области
Украинские инновации в РЭБ существенно уменьшают эффективность атак дронов России, – ISW
В Тернополе попадание в критическую инфраструктуру
В ночь на 3 декабря оккупанты атаковали Украину 28-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.
По состоянию на 09:00 сбить удалось 22 вражеских дрона в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.
"Единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии рф является полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители этого", – отмечают в МИД.
Там добавили, что Украина имеет горький опыт Будапештского меморандума, и не примет никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.
В результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 2 человека получили телесные повреждения средней степени тяжести, пишет Роман Мрочко.
Им оказана необходимая медицинская помощь.
В результате очередной атаки врага, во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БПЛА по одному из предприятий, сообщили в ОВА.
В результате этого на его территории возник пожар. Возгорание уже ликвидировано.
Командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что главная цель россиян на Харьковщине – оккупация Левобережного Купянска с выходом на правый берег.
Бригада "Буревій" провела ряд мероприятий, которые позволили почти выбить противника из леса, находящегося возле Колесниковки. Также Федоренко рассказал о ситуации у реки Оскол, где российские войска пытались высадить диверсионные группы на правый берег.
"Силами обороны группы противника были обнаружены, и на текущий момент осуществлен ряд мероприятий по почти полной зачистке правого берега от представителей российских оккупационных войск. Поэтому о форсировании реки Оскол не стоит говорить", – указал Федоренко.
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили один вражеский БпЛА типа "Шахед", пишет Сергей Тюрин.
Обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.
На Ровенщине БпЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры, пишет Александр Коваль.
Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранений не получили.
В ночь на 3 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Шахед", пишет Виталий Ким.
В целом, на территории области обстрелов не зафиксировано.
Инновационные решения Украины в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно повысили эффективность противодействия "Шахедам".
Доля дронов, потерянных Россией из-за украинских РЭБ, выросла с 22% в начале октября до 45% в декабре. В ночь с 1 на 2 декабря из 110 запущенных беспилотников 50 были выведены из строя с помощью РЭБ, еще 52 сбиты.
Украинские РЭБ также способствуют тому, что часть дронов теряет ориентацию и пересекает воздушное пространство Беларуси, что создает проблемы для российско-белорусской системы ПВО
Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя, сообщил Сергей Надал. Часть города без электричества.
Он добавил, что энергетики и спасатели уже ликвидируют последствия атаки. Он также попросил жителей города сделать запасы воды и зарядить телефоны. Детали об обстреле будут позже.