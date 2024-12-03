МИД отказывается от альтернатив НАТО, атака "Шахедами": хронология 1014 дня войны

Силы обороны уже 1014 дней подряд сдерживают нашествие врага по всему фронту. Россияне же не продолжают тактику террора гражданского населения, чтобы достичь хоть каких-то успехов.

О главных новостях 3 декабря, последствия российских атак, главные события из общественной и политической жизни Украины и мира – сообщает 24 Канал.

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Что произошло в течение суток 3 декабря