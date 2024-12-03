МИД отказывается от альтернатив НАТО, атака "Шахедами": хронология 1014 дня войны

3 декабря 2024, 09:45
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Автор: Дмитрий Усик

Силы обороны уже 1014 дней подряд сдерживают нашествие врага по всему фронту. Россияне же не продолжают тактику террора гражданского населения, чтобы достичь хоть каких-то успехов.

О главных новостях 3 декабря, последствия российских атак, главные события из общественной и политической жизни Украины и мира – сообщает 24 Канал.

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Что произошло в течение суток 3 декабря

09:08, 03 декабря

Сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 3 декабря оккупанты атаковали Украину 28-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.

По состоянию на 09:00 сбить удалось 22 вражеских дрона в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

08:54, 03 декабря

Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, - МИД (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/12/3/7199750/) Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, - МИД

"Единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии рф является полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители этого", – отмечают в МИД.

Там добавили, что Украина имеет горький опыт Будапештского меморандума, и не примет никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

08:21, 03 декабря

В результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 2 человека получили телесные повреждения средней степени тяжести, пишет Роман Мрочко.

Им оказана необходимая медицинская помощь.

08:16, 03 декабря

В результате очередной атаки врага, во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БПЛА по одному из предприятий, сообщили в ОВА.

В результате этого на его территории возник пожар. Возгорание уже ликвидировано.

08:05, 03 декабря

Россиян вытеснили из леса и правого берега реки Оскол в Харьковской области

Командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что главная цель россиян на Харьковщине – оккупация Левобережного Купянска с выходом на правый берег.

Бригада "Буревій" провела ряд мероприятий, которые позволили почти выбить противника из леса, находящегося возле Колесниковки. Также Федоренко рассказал о ситуации у реки Оскол, где российские войска пытались высадить диверсионные группы на правый берег.

"Силами обороны группы противника были обнаружены, и на текущий момент осуществлен ряд мероприятий по почти полной зачистке правого берега от представителей российских оккупационных войск. Поэтому о форсировании реки Оскол не стоит говорить", – указал Федоренко.

07:50, 03 декабря

В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили один вражеский БпЛА типа "Шахед", пишет Сергей Тюрин.

Обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.

07:30, 03 декабря

На Ровенщине БпЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры, пишет Александр Коваль.

Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранений не получили.

07:00, 03 декабря

В ночь на 3 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Шахед", пишет Виталий Ким.

В целом, на территории области обстрелов не зафиксировано.

06:38, 03 декабря

Украинские инновации в РЭБ существенно уменьшают эффективность атак дронов России, – ISW

Инновационные решения Украины в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно повысили эффективность противодействия "Шахедам".

Доля дронов, потерянных Россией из-за украинских РЭБ, выросла с 22% в начале октября до 45% в декабре. В ночь с 1 на 2 декабря из 110 запущенных беспилотников 50 были выведены из строя с помощью РЭБ, еще 52 сбиты.

Украинские РЭБ также способствуют тому, что часть дронов теряет ориентацию и пересекает воздушное пространство Беларуси, что создает проблемы для российско-белорусской системы ПВО

06:29, 03 декабря

Ситуация в морях

Какая сейчас ситуация с флотом России / ВМС Украины

04:14, 03 декабря

В Тернополе попадание в критическую инфраструктуру

Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя, сообщил Сергей Надал. Часть города без электричества.

Он добавил, что энергетики и спасатели уже ликвидируют последствия атаки. Он также попросил жителей города сделать запасы воды и зарядить телефоны. Детали об обстреле будут позже.