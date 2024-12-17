Подрыв российского генерала и продвижение врага на Востоке: хронология 1028 дня войны
Российские военные не оставляют попыток захватить украинские территории. В то же время украинские воины дают врагам достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1028 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Противник совершил несколько попыток штурма украинских укреплений в разных районах, в частности у Шевченко, Курахово, Часового Яра и Константинопольского. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что в течение суток российские войска атаковали укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. Впрочем, враг успеха не имел и понес потери, поэтому вынужден был отойти. Кроме того, россияне проводят штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра. Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, при поддержке бронетехники и атаковал укрепления украинских бойцов в районе юго-восточных окраин Константинопольского. В результате обстрела Купянска погиб один гражданский. В Москве взорвали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, в результате взрыва на Рязанском проспекте, унесшего жизни двух человек. Кириллов был подозреваемый в военных преступлениях, в частности в применении химического оружия против Сил обороны Украины, что привело к многочисленным случаям химических отравлений среди украинских военных. За последние сутки было ликвидировано 1600 оккупантов. В целом российская армия уже уменьшилась более чем на 765 тысяч бойцов. С 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2024 года российская армия потеряла: В Москве 17 декабря два человека погибли после взрыва на Рязанском проспекте. Предполагают, что среди жертв может быть генерал-лейтенант. Местные жители утверждают, что сначала они услышали звук детонации, а потом увидели машину и тела мужчин. Российские захватчики не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий. Агрессор оккупировал Анновку Покровского района. Кроме того, продвинулся в Курахово и еще возле нескольких населенных пунктов.
Удержание отдельных позиций в Донецкой области стало невозможным из-за разрушения укреплений, – ВСУ
В Москве взорвали генерала Кириллова –начальника войск радиационной и химической защиты
Обновленная статистика потерь врага
В Москве посреди улицы прогремел взрыв
Россияне оккупировали Анновку, продвинулись на Курщине и в Курахово
В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Противник совершил несколько попыток штурма украинских укреплений в разных районах, в частности у Шевченко, Курахово, Часового Яра и Константинопольского.
В ОСУВ "Хортица" сообщили, что в течение суток российские войска атаковали укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. Впрочем, враг успеха не имел и понес потери, поэтому вынужден был отойти.
Кроме того, россияне проводят штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра. Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, при поддержке бронетехники и атаковал укрепления украинских бойцов в районе юго-восточных окраин Константинопольского.
В результате обстрела Купянска погиб один гражданский.
В Москве взорвали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, в результате взрыва на Рязанском проспекте, унесшего жизни двух человек.
Кириллов был подозреваемый в военных преступлениях, в частности в применении химического оружия против Сил обороны Украины, что привело к многочисленным случаям химических отравлений среди украинских военных.
За последние сутки было ликвидировано 1600 оккупантов.
В целом российская армия уже уменьшилась более чем на 765 тысяч бойцов.
С 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2024 года российская армия потеряла:
В Москве 17 декабря два человека погибли после взрыва на Рязанском проспекте. Предполагают, что среди жертв может быть генерал-лейтенант.
Местные жители утверждают, что сначала они услышали звук детонации, а потом увидели машину и тела мужчин.
Российские захватчики не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий. Агрессор оккупировал Анновку Покровского района. Кроме того, продвинулся в Курахово и еще возле нескольких населенных пунктов.