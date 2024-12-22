Усик побеждает Фьюри, Россия снова под ударом беспилотников: хронология 1033 дня войны
Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1033 дня. Ожесточенные бои на фронте и российские преступные обстрелы мирных украинских городов продолжаются.
Украина защищается от колониальных посягательств России уже 1033 дня. О главных событиях этого дня – читайте на 24 Канале.
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Украинские защитники ликвидировали еще 1820 оккупантов и уничтожили 210 единиц российской техники и вооружения за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 774 тысяч бойцов. Россия расширяет программы военно-патриотического воспитания молодежи как в стране-агрессоре, так и на оккупированных территориях Украины. Накануне Путин утвердил список из 4 поручений для правительства. Они включают: Орловская область России подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказалась нефтебаза. Губернатор Орловской области подтвердил атаку и сообщил о работе оперативных служб над ликвидацией последствий. В ночь с 21-го на 22-е декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры вышли в ринг "Kingdom Arena" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Усик смог одержать победу раздельным решением судей, а в 9 раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.
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Усик во второй раз победил Фьюри в 2024 году и защитил чемпионские пояса
Победу одержал Усик и защитил свои чемпионские пояса.
Украинские защитники ликвидировали еще 1820 оккупантов и уничтожили 210 единиц российской техники и вооружения за минувшие сутки.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 774 тысяч бойцов.
Россия расширяет программы военно-патриотического воспитания молодежи как в стране-агрессоре, так и на оккупированных территориях Украины.
Накануне Путин утвердил список из 4 поручений для правительства. Они включают:
Орловская область России подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказалась нефтебаза.
Губернатор Орловской области подтвердил атаку и сообщил о работе оперативных служб над ликвидацией последствий.
В ночь с 21-го на 22-е декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры вышли в ринг "Kingdom Arena" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Усик смог одержать победу раздельным решением судей, а в 9 раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.