Атака "Шахедами", взрывы в Киеве и Хмельницкой области: хронология 1035 дня войны

В Украине 1035 сутки полномасштабной войны. Несмотря на огромные потери агрессор не оставляет попыток оккупировать все больше наших территорий. Российские захватчики, которые умеют только уничтожать и убивать, продолжают террор гражданского населения, постоянно совершая военные преступления.

О последствиях российских атак, ситуации на фронте, борьбе украинцев против агрессора, главных новостях 24 декабря – сообщает 24 Канал.

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