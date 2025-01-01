Взрывы в Киеве и продвижение России на фронте: хронология 1043 дня войны

1 января 2025, 07:53
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Автор: Виктория Кульженко

Украина продолжает давать России отпор на всех направлениях фронта. В то же время государство агрессор продолжает атаковать наше государство с воздуха и пытается захватить украинские территории.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1043 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:42, 01 января

В Киеве упали обломки

Российские войска 1 января в очередной раз атаковали Киев ударными БпЛА. Известно, что зафиксировано падение обломков в одном из районов города.

В частности, речь идет о Печерском районе столицы.

07:40, 01 января

На Киевщине работала ПВО

На Киевщине и в столице прогремели взрывы, работают силы ПВО, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Россия продолжает атаковать украинские города, в частности, запустила ударные дроны-камикадзе в новогоднюю ночь.

07:38, 01 января

Россияне продвинулись в трех населенных пунктах, – Deep State

Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях. В частности, враг смог продвинуться в районе Курахово, Соленого и у Волкового.