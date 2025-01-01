Взрывы в Киеве и продвижение России на фронте: хронология 1043 дня войны

Украина продолжает давать России отпор на всех направлениях фронта. В то же время государство агрессор продолжает атаковать наше государство с воздуха и пытается захватить украинские территории.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1043 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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