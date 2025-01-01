Взрывы в Киеве и продвижение России на фронте: хронология 1043 дня войны
Украина продолжает давать России отпор на всех направлениях фронта. В то же время государство агрессор продолжает атаковать наше государство с воздуха и пытается захватить украинские территории.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1043 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские войска 1 января в очередной раз атаковали Киев ударными БпЛА. Известно, что зафиксировано падение обломков в одном из районов города. В частности, речь идет о Печерском районе столицы. На Киевщине и в столице прогремели взрывы, работают силы ПВО, жителей призывают оставаться в укрытиях. Россия продолжает атаковать украинские города, в частности, запустила ударные дроны-камикадзе в новогоднюю ночь. Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях. В частности, враг смог продвинуться в районе Курахово, Соленого и у Волкового.
В Киеве упали обломки
На Киевщине работала ПВО
Россияне продвинулись в трех населенных пунктах, – Deep State
Российские войска 1 января в очередной раз атаковали Киев ударными БпЛА. Известно, что зафиксировано падение обломков в одном из районов города.
В частности, речь идет о Печерском районе столицы.
На Киевщине и в столице прогремели взрывы, работают силы ПВО, жителей призывают оставаться в укрытиях.
Россия продолжает атаковать украинские города, в частности, запустила ударные дроны-камикадзе в новогоднюю ночь.
Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях. В частности, враг смог продвинуться в районе Курахово, Соленого и у Волкового.