Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1043 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Києві впали уламки
Російські війська 1 січня вкотре атакували Київ ударними БпЛА. Відомо, що зафіксовано падіння уламків в одному з районів міста.
Зокрема, ідеться про Печерський район столиці.
На Київщині працювала ППО
На Київщині та у столиці пролунали вибухи, працюють сили ППО, жителів закликають залишатись в укриттях.
Росія продовжує атакувати українські міста, зокрема, запустила ударні дрони-камікадзе у новорічну ніч.
Росіяни просунулися у трьох населених пунктах, – Deep State
Російські війська продовжують наступати на кількох ключових напрямках. Зокрема, ворог зміг просунутися в районі Курахового, Солоного та біля Вовкового.