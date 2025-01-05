Россию атаковали БпЛА, хаотичная ситуация в Торецке: хронология 1047 дня войны
Украинская армия уже 1047 суток подряд отражает российское нашествие по всей линии фронта. Враг не оставляет попыток захватить нашу территорию, однако Украина делает все, чтобы этого не допустить.
О главных событиях политической и общественной жизни, произошедших за сутки в Украине – читайте в материале 24 Канал.
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Что произошло за сутки 5 января 2025 года
DeepState пишут, что ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника. Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома, Пехота россиян активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде. Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Россияне жалуются на нашествие дронов. Сообщается об атаке БпЛА на военный аэродром в Миллерово. "Миллерово отбивается от десятков БпЛА. Взрывы продолжаются уже полчаса. Пытаются атаковать аэродром", – говорится в российских пабликах. Также этой ночью громко было и в Таганроге, что в Ростовской области. Так, там было слышно сирены и взрывы. В частности, около половины 1 ночи отмечалось, что там слышали более 20 взрывов.
Что сейчас происходит в Торецке
– указывают там.
Атака дронов на Россию
DeepState пишут, что ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями Сил Обороны и противника.
Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома,
Пехота россиян активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде.
Наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка".
Россияне жалуются на нашествие дронов. Сообщается об атаке БпЛА на военный аэродром в Миллерово.
"Миллерово отбивается от десятков БпЛА. Взрывы продолжаются уже полчаса. Пытаются атаковать аэродром", – говорится в российских пабликах.
Также этой ночью громко было и в Таганроге, что в Ростовской области. Так, там было слышно сирены и взрывы. В частности, около половины 1 ночи отмечалось, что там слышали более 20 взрывов.