Атака вражескими беспилотниками ночью и битва за Курахово: хронология 1050 дня войны

8 января 2025, 07:44
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Автор: Анастасия Безейко

Россия не оставляет попыток захватить все больше наших территорий. 8 января уже 1050-й день полномасштабной войны, когда Украина продолжает сдерживать атаки врага.

24 Канал расскажет о ситуации на фронте, потерях врага и ключевых заявлениях украинских и мировых политиков.

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Главные события 8 января

09:00, 08 января

На "Рамштайн" очертят план обороноспособности Украины до 2027 года, – Пентагон

В четверг, 9 января, пройдет 25 заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Остин встретится с представителями 50 стран мира.

Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также на усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы,
– говорится в сообщении Пентагона.

07:40, 08 января

Потери врага на 8 января

07:35, 08 января

Город Энгельс в Саратовской области атаковали дроны

Взрывы начали раздаваться около 3 ночи, работала российская ПВО.

Возле Энгельса расположена вражеская военная авиабаза. Предварительно, горит нефтебаза.

07:30, 08 января

Российская армия в начале суток атаковала Киевскую область беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям работали силы ПВО.