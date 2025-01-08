Атака вражескими беспилотниками ночью и битва за Курахово: хронология 1050 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить все больше наших территорий. 8 января уже 1050-й день полномасштабной войны, когда Украина продолжает сдерживать атаки врага.
24 Канал расскажет о ситуации на фронте, потерях врага и ключевых заявлениях украинских и мировых политиков.
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Главные события 8 января
В четверг, 9 января, пройдет 25 заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Остин встретится с представителями 50 стран мира. Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также на усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы, Взрывы начали раздаваться около 3 ночи, работала российская ПВО. Возле Энгельса расположена вражеская военная авиабаза. Предварительно, горит нефтебаза. Российская армия в начале суток атаковала Киевскую область беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям работали силы ПВО.
На "Рамштайн" очертят план обороноспособности Украины до 2027 года, – Пентагон
– говорится в сообщении Пентагона.
Город Энгельс в Саратовской области атаковали дроны
В четверг, 9 января, пройдет 25 заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Остин встретится с представителями 50 стран мира.
Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также на усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы,
Взрывы начали раздаваться около 3 ночи, работала российская ПВО.
Возле Энгельса расположена вражеская военная авиабаза. Предварительно, горит нефтебаза.
Российская армия в начале суток атаковала Киевскую область беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям работали силы ПВО.