Атака вражескими беспилотниками ночью и битва за Курахово: хронология 1050 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить все больше наших территорий. 8 января уже 1050-й день полномасштабной войны, когда Украина продолжает сдерживать атаки врага.

24 Канал расскажет о ситуации на фронте, потерях врага и ключевых заявлениях украинских и мировых политиков.

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Главные события 8 января