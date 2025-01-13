Россия продвинулась на нескольких направлениях фронта: хронология 1055 дня войны

Российские военные не оставляют попыток захватить новые украинские территории. Украинская армия дает врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 10555 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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