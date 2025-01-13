Россия продвинулась на нескольких направлениях фронта: хронология 1055 дня войны
Российские военные не оставляют попыток захватить новые украинские территории. Украинская армия дает врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 10555 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлиного. В ночь на 13 января в Полтаве прогремели взрывы в результате атаки российских БпЛА. Волц озвучил позицию Трампа, что соглашение по Украине невозможно без диалога с Россией, а потому он будет работать над этим вопросом в течение следующих месяцев.
Россия продвигается на фронте
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией
Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлиного.
В ночь на 13 января в Полтаве прогремели взрывы в результате атаки российских БпЛА.
Волц озвучил позицию Трампа, что соглашение по Украине невозможно без диалога с Россией, а потому он будет работать над этим вопросом в течение следующих месяцев.