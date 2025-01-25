Атака "Шахедами", на Киевщине повреждена многоэтажка: хронология 1067 дня войны
Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. В ночь на 25 января оккупанты в очередной раз атаковали наше государство ударными дронами. Также агрессор пытается продвигаться на фронте.
О главных новостях 1067 дня войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, – сообщает 24 Канал.
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Ночью под прицелом захватчиков была критическая инфраструктура. Последствия российской атаки еще уточняют. Председатель ОВА сообщил, что обесточена часть абонентов, в частности, в Черкассах. Все соответствующие службы работают. В результате российской атаки в одном из населенных пунктов области поврежден 9-этажный жилой дом. Произошло разрушение балконов 4 – 8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки. Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала. В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар уже ликвидировали. Вблизи Черкасс прозвучала серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА. Взрывы прогремели в столице. Впоследствии были повторные. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов. В течение 24 января на фронте произошло 190 боевых столкновений. На Краматорском направлении враг усилил атаки, было зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор. На Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону. Украинские защитники ликвидировали 367 оккупантов, 186 из них – безвозвратно. Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, 3 антенны связи, кроме того, значительно повреждены 3 минометы захватчиков. Госдеп США издал указ об остановке всей иностранной помощи на 90 дней. Однако, это не касается помощи, которая выделяется Украине. Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш со ссылкой на источники в Пентагоне.
Атака "Шахедами" на Черкасскую область: есть отключения света
В результате атаки на Киевскую область повреждена 9-этажка
Взрывы в Черкасской области
Взрывы в Киеве
Россия усилила атаки на Краматорском направлении и давит на Покровск
Указ Госдепа не касается помощи Украине, – источники СМИ в Пентагоне
Ночью под прицелом захватчиков была критическая инфраструктура. Последствия российской атаки еще уточняют.
Председатель ОВА сообщил, что обесточена часть абонентов, в частности, в Черкассах. Все соответствующие службы работают.
В результате российской атаки в одном из населенных пунктов области поврежден 9-этажный жилой дом. Произошло разрушение балконов 4 – 8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.
Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала.
В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар уже ликвидировали.
Вблизи Черкасс прозвучала серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА.
Взрывы прогремели в столице. Впоследствии были повторные. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.
В течение 24 января на фронте произошло 190 боевых столкновений. На Краматорском направлении враг усилил атаки, было зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону. Украинские защитники ликвидировали 367 оккупантов, 186 из них – безвозвратно.
Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, 3 антенны связи, кроме того, значительно повреждены 3 минометы захватчиков.
Госдеп США издал указ об остановке всей иностранной помощи на 90 дней. Однако, это не касается помощи, которая выделяется Украине. Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш со ссылкой на источники в Пентагоне.