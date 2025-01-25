Атака "Шахедами", на Киевщине повреждена многоэтажка: хронология 1067 дня войны

Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. В ночь на 25 января оккупанты в очередной раз атаковали наше государство ударными дронами. Также агрессор пытается продвигаться на фронте.

О главных новостях 1067 дня войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, – сообщает 24 Канал.

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