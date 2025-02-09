Вражеская атака дронами, изменения на фронте: хронология 1082 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1082 суток. Российские оккупанты не останавливают наступления, но украинские защитники обороняют нашу страну на всех участках фронта, нанося врагу значительные потери.
О последствиях российских атак, боевых действиях, ситуации на международной арене и других важных новостях 9 февраля, сообщает 24 Канал.
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Президент США Трамп разговаривал с российским лидером Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. Он считает, что российский диктатор "хочет, чтобы на войне перестали гибнуть люди" В Украине может появиться документ, предусматривающий усиление уголовной ответственности за нарушения в работе сотрудников ТЦК и СП и ВВК. Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена, В Институте изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин не готов к переговорам или завершению войны, ведь продолжает расширять военный потенциал России. За прошедшие сутки российские войска продвинулись возле села Запорожье (Донецкая область), вблизи Зеленовки и в Андреевке. На других направлениях изменений нет. С вечера 8 февраля россияне атаковали мирные города Украины ударными беспилотниками. Ночью взрывы и работу ПВО слышали в Луцке, Киевской и Ровенской областях.
Трамп говорил с Путиным о завершении войны
Ответственность за нарушение работы ТЦК и ВЛК
– сказал во время брифинга народный депутат Федор Вениславский.
Ситуация на фронте
Россия ночью атаковала "Шахедами"
Президент США Трамп разговаривал с российским лидером Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. Он считает, что российский диктатор "хочет, чтобы на войне перестали гибнуть люди"
В Украине может появиться документ, предусматривающий усиление уголовной ответственности за нарушения в работе сотрудников ТЦК и СП и ВВК.
Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена,
В Институте изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин не готов к переговорам или завершению войны, ведь продолжает расширять военный потенциал России.
За прошедшие сутки российские войска продвинулись возле села Запорожье (Донецкая область), вблизи Зеленовки и в Андреевке. На других направлениях изменений нет.
С вечера 8 февраля россияне атаковали мирные города Украины ударными беспилотниками. Ночью взрывы и работу ПВО слышали в Луцке, Киевской и Ровенской областях.