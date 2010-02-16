Атака "Шахедами", оккупанты продвинулись на Курщине и Донетчине: хронология 1089 дня войны
В Украине 1089 сутки полномасштабной войны. Россия не прекращает террор гражданского населения. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.
О последствиях российских атак, ситуации на фронте, главных новостях 16 февраля – сообщает 24 Канал.
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По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись в Курской области у Свердликово, что к западу от Суджи. Также оккупанты имели успех под Торецком в восточной Щербиновке. Продвинулись на востоке Даченского и вблизи Великой Новоселки. На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул важность поочередности встреч Трампа с ним и Путиным. Глава государства подчеркнул, что США и Украина должны сначала наработать план, как остановить диктатора, а уже потом садиться с ним за стол переговоров. Виталий Ким сообщил, что в городе возник пожар. Есть повреждения магазина. Известно об одном пострадавшем. Городской голова Александр Сенкевич написал, что коммунальные службы обследуют территорию для фиксации и ликвидации последствий атаки. Все подробности обещают предоставить позже. Аналитики пишут, что 15 февраля оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов. Также враг продвинулся возле Улаклов, Нового Комара, Преображенки, а еще в Запорожье, Андреевке и Новоочеретоватом. США не видят Европу за столом переговоров по завершению войны России против Украины. Генсек НАТО считает, что европейские страны должны завоевать это право, предлагая конкретные действия. Я был немного, как я уже сказал, удивлен, что когда появились новости о телефонных звонках, а также о том, что произошло со встречей министров обороны в Брюсселе, их реакция была немного похожа на то "а почему мы не за столом", вместо того, чтобы выйти с конкретными предложениями, Повторные взрывы в Николаеве. В Николаеве прогремел взрыв.
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Рютте объяснил, почему Европа оказалась "за бортом" мирных переговоров
– отметил Марк Рютте.
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись в Курской области у Свердликово, что к западу от Суджи. Также оккупанты имели успех под Торецком в восточной Щербиновке. Продвинулись на востоке Даченского и вблизи Великой Новоселки.
На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул важность поочередности встреч Трампа с ним и Путиным. Глава государства подчеркнул, что США и Украина должны сначала наработать план, как остановить диктатора, а уже потом садиться с ним за стол переговоров.
Виталий Ким сообщил, что в городе возник пожар. Есть повреждения магазина. Известно об одном пострадавшем.
Городской голова Александр Сенкевич написал, что коммунальные службы обследуют территорию для фиксации и ликвидации последствий атаки. Все подробности обещают предоставить позже.
Аналитики пишут, что 15 февраля оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов. Также враг продвинулся возле Улаклов, Нового Комара, Преображенки, а еще в Запорожье, Андреевке и Новоочеретоватом.
США не видят Европу за столом переговоров по завершению войны России против Украины. Генсек НАТО считает, что европейские страны должны завоевать это право, предлагая конкретные действия.
Я был немного, как я уже сказал, удивлен, что когда появились новости о телефонных звонках, а также о том, что произошло со встречей министров обороны в Брюсселе, их реакция была немного похожа на то "а почему мы не за столом", вместо того, чтобы выйти с конкретными предложениями,
Повторные взрывы в Николаеве.
В Николаеве прогремел взрыв.