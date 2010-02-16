Атака "Шахедами", оккупанты продвинулись на Курщине и Донетчине: хронология 1089 дня войны

В Украине 1089 сутки полномасштабной войны. Россия не прекращает террор гражданского населения. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак, ситуации на фронте, главных новостях 16 февраля – сообщает 24 Канал.

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