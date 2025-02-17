Удар по Харькову и Запорожью, атака на Ильский НПЗ: хронология 1090 дня войны

Полномасштабная война России против Украины идет уже почти 3 года. Захватчики продолжают постоянный террор гражданского населения и пытаются продвигаться на фронте.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 17 февраля – сообщает 24 Канал.

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