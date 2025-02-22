Атака на Киев и область, взрывы в Днепре: хронология 1095 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1095 дней. Силы обороны продолжают удерживать позиции на фронте и наносить противнику значительные потери.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.

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