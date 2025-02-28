Зеленский в США, атака "Шахедами": хронология 1101 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты атаковали ударными дронами. К сожалению, есть пострадавшие, поврежденные дома. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, главном за 28 февраля, 1101 день полномасштабной войны, – сообщает 24 Канал.

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