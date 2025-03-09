Атака "Шахедами", продвижение врага в Курской области: хронология 1110 дня войны

Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты снова атаковали "Шахедами". Также захватчики пытаются продвигаться на фронте.

О главных новостях 1110 дня войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Десантники показали, как уничтожают оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу