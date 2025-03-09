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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", продвижение врага в Курской области: хронология 1110 дня войны
9 марта, 06:34
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Атака "Шахедами", продвижение врага в Курской области: хронология 1110 дня войны

Юлия Мурина

Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты снова атаковали "Шахедами". Также захватчики пытаются продвигаться на фронте.

О главных новостях 1110 дня войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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07:13, 09 марта

Возле Доброполья погиб защитник с Волыни Станислав Романенко

Станислав Романенко из Волынской области погиб на войне 7 марта. Герой пал возле Доброполья Донецкой области, выполняя обязанности по защите Родины.

06:44, 09 марта

Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины: в ISW рассказали об оперативной обстановке

Враг активизировался в Курской области, пытается вытеснить подразделения ВСУ. Сейчас продолжаются ожесточенные бои в населенных пунктах неподалеку Суджи.

05:07, 09 марта

Наступление на Суджу и бои за Торецк: анализ ISW

Аналитики фиксировали успехи Сил обороны на нескольких участках и значительную активность российской армии на Курщине. Враг захватил Черкасское Поречье и начал наступление на Суджу.

На Торецком и Покровском направлениях наблюдались продвижения как украинских защитников, так и оккупантов.

02:37, 09 марта

В Maxar объяснили, как их снимки могут передавать Украине

Компания Maxar ограничила предоставление услуг для Украины по просьбе Вашингтона. Однако "обходные пути" для передачи украинской стороне высококачественных фото все же есть.

Любой из наших коммерческих клиентов, которые являются партнерами и союзниками США, может использовать данные, которые они покупают у нас, так, как они считают нужным. Это включает обмен данными со своими союзниками, такими как Украина,
– отметил руководитель международного отдела Maxar.

00:34, 09 марта

Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с ребенком.

Вице-президент США утверждал, что его дочь якобы напугали выкриками "Слава Украине".

00:14, 09 марта

В Киеве снова прогремели взрывы.

00:04, 09 марта

В Черкасской области прогремели взрывы. СМИ пишут о работе ПВО.