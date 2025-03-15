Атака на Одессу и Чернигов, ситуация на фронте: хронология 1116 дня войны

О главных событиях дня по состоянию на субботу, 15 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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