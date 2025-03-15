Атака на Одессу и Чернигов, ситуация на фронте: хронология 1116 дня войны
Продолжаются 1116 сутки полномасштабной войны России против Украины. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях дня по состоянию на субботу, 15 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также ВСУ имеют успехи в Торецке, оккупанты продвигаются возле Северска и Покровска: анализ ISW
В ночь на 15 марта россияне нанесли удар по Чернигову, попав в многоэтажное здание. Информации о пострадавших пока не поступало. Местные власти не уточнила, чем именно атаковали, но вероятно, это была атака беспилотниками, которые также сбивали над Киевом, Одессой и другими регионами. Геолокационные кадры показывали, что россияне недавно продвинулись в Васюковку, что неподалеку Северска. Они также наступали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. На этом направлении российские войска проводят штурмы и используют больше БпЛА, пытаясь обстреливать Белогоровку. 13 и 14 марта российские войска проводили наземные атаки вблизи Часового Яра, но не продвигались. Российские и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Оккупанты имеют успехи у Озаряновки и, вероятно, продвинулись в лесу Торецка. ISW скрыла оценку продвижения россиян вблизи шахты "Центральная" в Торецке, ведь доказательств присутствия там россиян не обнаружили. Зато враги совершили наземные атаки у Дачного, Крымского, Дружбы и Сухой Балки. ВСУ продолжают контратаки под Торецком. Россияне недавно продвинулись в Зверевом возле Покровска и вблизи Удачного. Оккупанты атаковали в районе Водяного Второго, Елизаветовки, Свиридоновки, Проминя; возле Лысовки, Шевченко, Песчаного, Звериного, Котлиного, Александрополя, Тарасовки, Удачного, Котляровки, Новоалександрополя, Новосергиевки, Троицкого, Успеновки 13 и 14 марта. Российские силы еще не достигли значительных успехов в районе самого Покровска. Российские войска продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись. Оккупанты наступали в районе Андреевки, Алексеевки и Константинополя. Также враг двигался в направлении Большой Новоселки, но подтвержденного продвижения не сделал. Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Новоселки, Новополя и Ровнополя. ВСУ контратаковали к западу от Бурлацкого. 14 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвигались. Оккупанты атаковали вблизи Пятихаток, Степного, Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, Новоандреевки и Малой Токмачки. ЕС планирует поставлять оружие Украине даже во время временного перемирия, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию на переговорах. Обсуждение новой военной помощи для Украины, что может включать пакет на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 марта. Во время переговоров в Джидде украинская и американская стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться. Участники встречи даже рисовали соответствующие линии на карте. Они (украинская делегация – 24 Канал) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну, Он также добавил, что представители Украины соглашаются, что войну нужно завершать, а огонь – как можно быстрее прекратить. К этой цели должны двигаться все стороны. В 00:52 в некоторых районах Одессы в который раз за ночь раздавались взрывы, в городе работает ПВО. До этого сообщалось о проблемах с электроснабжением. Около 23:12 14 марта вражеские дроны повредили энергетическую инфраструктуру. Город Черноморск полностью был обесточен.
Россия обстреляла Чернигов
ВСУ имеют успехи в Торецке, оккупанты продвигаются возле Северска и Покровска, – ISW
В случае временного перемирия ЕС планирует предоставлять вооружение Украине, – DW
Советник Трампа рассказал, как в Джидде обсуждали окончание войны
– отметил советник Трампа по нацбезопасности Волц.
Ночью Россия атаковала Одессу
В ночь на 15 марта россияне нанесли удар по Чернигову, попав в многоэтажное здание.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Местные власти не уточнила, чем именно атаковали, но вероятно, это была атака беспилотниками, которые также сбивали над Киевом, Одессой и другими регионами.
Геолокационные кадры показывали, что россияне недавно продвинулись в Васюковку, что неподалеку Северска. Они также наступали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. На этом направлении российские войска проводят штурмы и используют больше БпЛА, пытаясь обстреливать Белогоровку.
13 и 14 марта российские войска проводили наземные атаки вблизи Часового Яра, но не продвигались.
Российские и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Оккупанты имеют успехи у Озаряновки и, вероятно, продвинулись в лесу Торецка.
ISW скрыла оценку продвижения россиян вблизи шахты "Центральная" в Торецке, ведь доказательств присутствия там россиян не обнаружили. Зато враги совершили наземные атаки у Дачного, Крымского, Дружбы и Сухой Балки. ВСУ продолжают контратаки под Торецком.
Россияне недавно продвинулись в Зверевом возле Покровска и вблизи Удачного. Оккупанты атаковали в районе Водяного Второго, Елизаветовки, Свиридоновки, Проминя; возле Лысовки, Шевченко, Песчаного, Звериного, Котлиного, Александрополя, Тарасовки, Удачного, Котляровки, Новоалександрополя, Новосергиевки, Троицкого, Успеновки 13 и 14 марта. Российские силы еще не достигли значительных успехов в районе самого Покровска.
Российские войска продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись. Оккупанты наступали в районе Андреевки, Алексеевки и Константинополя. Также враг двигался в направлении Большой Новоселки, но подтвержденного продвижения не сделал.
Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Новоселки, Новополя и Ровнополя. ВСУ контратаковали к западу от Бурлацкого.
14 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвигались. Оккупанты атаковали вблизи Пятихаток, Степного, Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, Новоандреевки и Малой Токмачки.
ЕС планирует поставлять оружие Украине даже во время временного перемирия, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию на переговорах.
Обсуждение новой военной помощи для Украины, что может включать пакет на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 марта.
Во время переговоров в Джидде украинская и американская стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться. Участники встречи даже рисовали соответствующие линии на карте.
Они (украинская делегация – 24 Канал) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну,
Он также добавил, что представители Украины соглашаются, что войну нужно завершать, а огонь – как можно быстрее прекратить. К этой цели должны двигаться все стороны.
В 00:52 в некоторых районах Одессы в который раз за ночь раздавались взрывы, в городе работает ПВО.
До этого сообщалось о проблемах с электроснабжением.
Около 23:12 14 марта вражеские дроны повредили энергетическую инфраструктуру. Город Черноморск полностью был обесточен.