Удар по Запорожью, атака "Шахедами", взрывы в оккупированном Луганске: хронология 1124 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1124 сутки. Россия продолжает постоянный террор Украины и пытается оккупировать как можно больше наших территорий.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, главном за 1 июля – сообщает 24 Канал.

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