Атака "Шахедами", успехи ВСУ на Луганщине: хронология 1125 дня войны

В Украине 1125 сутки полномасштабной войны. Россия не прекращает террор гражданского населения. Ночью оккупанты снова атаковали "Шахедами". Повреждены дома, есть пострадавшие.

О главных новостях 24 марта, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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