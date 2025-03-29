Атака "Шахедами", в Днепре возросло количество пострадавших: хронология 1130 дня войны
Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 29 марта, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, – сообщает 24 Канал.
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По словам военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, украинские войска прорвали первую линию российской обороны. Кроме того, защитникам, вероятно, удалось продвинуться на глубину от 3 до 4 километров. В оккупированном Луганске прогремели взрывы. Вспыхнул пожар в промышленной зоне. По предварительным данным, могло прилететь в завод "Трансмаш". Местные телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Винницкой и Житомирской областях. Заместитель начальник Днепропетровской ОГА заявил, что целями атаки агрессора стали исключительно гражданские объекты. В частности, ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажка. Председатель ОВА сообщил, что враг направил на город более двух десятков беспилотников. Большинство из них сбили. Из-за вечерней атаки беспилотников в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Вспыхнули пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО. Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать. Количество пострадавших увеличилось до 19.
ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 –4 километра, – Reuters
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы
В Днепре Россия ударила исключительно по гражданским объектам
Россияне направили на Днепр более 20 беспилотников
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки России
По словам военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, украинские войска прорвали первую линию российской обороны. Кроме того, защитникам, вероятно, удалось продвинуться на глубину от 3 до 4 километров.
В оккупированном Луганске прогремели взрывы. Вспыхнул пожар в промышленной зоне. По предварительным данным, могло прилететь в завод "Трансмаш".
Местные телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Винницкой и Житомирской областях.
Заместитель начальник Днепропетровской ОГА заявил, что целями атаки агрессора стали исключительно гражданские объекты. В частности, ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажка.
Председатель ОВА сообщил, что враг направил на город более двух десятков беспилотников. Большинство из них сбили.
Из-за вечерней атаки беспилотников в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Вспыхнули пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО.
Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать.
Количество пострадавших увеличилось до 19.