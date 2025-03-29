Атака "Шахедами", в Днепре возросло количество пострадавших: хронология 1130 дня войны

Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 29 марта, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, – сообщает 24 Канал.

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