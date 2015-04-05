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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", в Кривом Роге возросло количество жертв и раненых: хронология 1137 дня войны
5 апреля, 06:48
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Атака "Шахедами", в Кривом Роге возросло количество жертв и раненых: хронология 1137 дня войны

Юлия Мурина

Россия не прекращает постоянный террор Украины. Под прицелом агрессора в очередной раз гражданское население. В Кривом Роге возросло количество жертв и пострадавших в результате ракетного удара и атаки "Шахедами".

О главных новостях 5 апреля, – последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуации на фронте, – сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Удар баллистикой, десятки погибших, среди них много детей: все об обстреле Кривого Рога 4 апреля

06:19, 05 апреля

В Чапаевске дроны атаковали завод по производству взрывчатки "Промсинтез"

Оккупанты пожаловались, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области.

Завод "Проминтез" занимается производством взрывчатых веществ.

03:50, 05 апреля

В Саранске под атаку мог попасть единственный в России завод по производству оптического волокна

Россияне жалуются на взрывы в Саранске, что в Мордовии. На обнародованных кадрах виден пожар.

Целью БПЛА могло стать важное для врага предприятие, – единственный в России завод по производству оптического волокна.

02:58, 05 апреля

Россия снова ударила по детской площадке в Кривом Роге

Российские террористы снова ударили по детской площадке в Кривом Роге. На этот раз "Шахедами".

02:30, 05 апреля

Ракета взорвалась в воздухе – специально, чтобы больше пострадало людей, – Вилкул

Председатель Совета обороны Кривого Рога заявил, что российская ракета взорвалась в воздухе. Подчеркнул, специально, чтобы пострадало как можно больше людей.

Известно, что террористы использовали для атаки баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, что рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.

02:02, 05 апреля

В США отреагировали на смертельный удар по Кривому Рогу

Госпожа посол США в Украине прокомментировала смертельный удар оккупантов баллистикой по Кривому Рогу. Однако не упомянула о России. Украинцы выразили возмущение в комментариях к посту Бриджит Бринк.

01:52, 05 апреля

В Киеве прогремели взрывы: вспыхнул пожар

В столице и в ее окрестностях слышали взрывы. Впоследствии КГВА сообщила, что в результате падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе произошло возгорание.

01:36, 05 апреля

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате ракетного удара России

Известно о 61 пострадавшем в результате ракетной атаки России на Кривой Рог. Среди них – 12 детей.

В больницах находятся 40 горожан. Остальные – под амбулаторным наблюдением.

01:11, 05 апреля

В Кривом Роге есть жертва и пострадавшие в результате атаки "Шахедами"

В результате повторной российской атаки на Кривой Рог есть жертва. Бабушка сгорела в частном доме, куда попал "Шахед".

Еще 5 человек получили ранения.

00:48, 05 апреля

Взрывы на Киевщине

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

00:42, 05 апреля

Генштаб отреагировал на ложь россиян о попадании "в место совещания" в Кривом Роге

Генштаб заявил, что Россия снова распространяет ложную информацию. Отметил, вражеская ракета поразила жилой массив и детскую площадку. Погибли и пострадали мирные жители.

В ВСУ констатировали, очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный агрессор демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру. Россия имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев.

Также Генштаб отметил, что эти совершенные военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное.

00:30, 05 апреля

Рютте заявил, что США не выходят из формата "Рамштайн"

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал отсутствие министра обороны США на следующем заседании в формате "Рамштайн". Заверил, что американская помощь Украине будет продолжаться.

00:17, 05 апреля

В Кривом Роге возросло количество жертв в результате ракетного удара России

Глава ОВА заявил, что россияне убили 18 человек. Среди них – 9 детей. Количество пострадавших возросло до 56.