Атака "Шахедами", в Кривом Роге возросло количество жертв и раненых: хронология 1137 дня войны
Россия не прекращает постоянный террор Украины. Под прицелом агрессора в очередной раз гражданское население. В Кривом Роге возросло количество жертв и пострадавших в результате ракетного удара и атаки "Шахедами".
О главных новостях 5 апреля, – последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуации на фронте, – сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Удар баллистикой, десятки погибших, среди них много детей: все об обстреле Кривого Рога 4 апреля
Оккупанты пожаловались, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области. Завод "Проминтез" занимается производством взрывчатых веществ. Россияне жалуются на взрывы в Саранске, что в Мордовии. На обнародованных кадрах виден пожар. Целью БПЛА могло стать важное для врага предприятие, – единственный в России завод по производству оптического волокна. Российские террористы снова ударили по детской площадке в Кривом Роге. На этот раз "Шахедами". Председатель Совета обороны Кривого Рога заявил, что российская ракета взорвалась в воздухе. Подчеркнул, специально, чтобы пострадало как можно больше людей. Известно, что террористы использовали для атаки баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, что рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей. Госпожа посол США в Украине прокомментировала смертельный удар оккупантов баллистикой по Кривому Рогу. Однако не упомянула о России. Украинцы выразили возмущение в комментариях к посту Бриджит Бринк. В столице и в ее окрестностях слышали взрывы. Впоследствии КГВА сообщила, что в результате падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе произошло возгорание. Известно о 61 пострадавшем в результате ракетной атаки России на Кривой Рог. Среди них – 12 детей. В больницах находятся 40 горожан. Остальные – под амбулаторным наблюдением. В результате повторной российской атаки на Кривой Рог есть жертва. Бабушка сгорела в частном доме, куда попал "Шахед". Еще 5 человек получили ранения. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Генштаб заявил, что Россия снова распространяет ложную информацию. Отметил, вражеская ракета поразила жилой массив и детскую площадку. Погибли и пострадали мирные жители. Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал отсутствие министра обороны США на следующем заседании в формате "Рамштайн". Заверил, что американская помощь Украине будет продолжаться. Глава ОВА заявил, что россияне убили 18 человек. Среди них – 9 детей. Количество пострадавших возросло до 56.
В Чапаевске дроны атаковали завод по производству взрывчатки "Промсинтез"
В Саранске под атаку мог попасть единственный в России завод по производству оптического волокна
Россия снова ударила по детской площадке в Кривом Роге
Ракета взорвалась в воздухе – специально, чтобы больше пострадало людей, – Вилкул
В США отреагировали на смертельный удар по Кривому Рогу
В Киеве прогремели взрывы: вспыхнул пожар
В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате ракетного удара России
В Кривом Роге есть жертва и пострадавшие в результате атаки "Шахедами"
Взрывы на Киевщине
Генштаб отреагировал на ложь россиян о попадании "в место совещания" в Кривом Роге
В ВСУ констатировали, очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный агрессор демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру. Россия имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев.
Также Генштаб отметил, что эти совершенные военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное.
Рютте заявил, что США не выходят из формата "Рамштайн"
В Кривом Роге возросло количество жертв в результате ракетного удара России
Оккупанты пожаловались, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области.
Завод "Проминтез" занимается производством взрывчатых веществ.
Россияне жалуются на взрывы в Саранске, что в Мордовии. На обнародованных кадрах виден пожар.
Целью БПЛА могло стать важное для врага предприятие, – единственный в России завод по производству оптического волокна.
Российские террористы снова ударили по детской площадке в Кривом Роге. На этот раз "Шахедами".
Председатель Совета обороны Кривого Рога заявил, что российская ракета взорвалась в воздухе. Подчеркнул, специально, чтобы пострадало как можно больше людей.
Известно, что террористы использовали для атаки баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, что рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.
Госпожа посол США в Украине прокомментировала смертельный удар оккупантов баллистикой по Кривому Рогу. Однако не упомянула о России. Украинцы выразили возмущение в комментариях к посту Бриджит Бринк.
В столице и в ее окрестностях слышали взрывы. Впоследствии КГВА сообщила, что в результате падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе произошло возгорание.
Известно о 61 пострадавшем в результате ракетной атаки России на Кривой Рог. Среди них – 12 детей.
В больницах находятся 40 горожан. Остальные – под амбулаторным наблюдением.
В результате повторной российской атаки на Кривой Рог есть жертва. Бабушка сгорела в частном доме, куда попал "Шахед".
Еще 5 человек получили ранения.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Генштаб заявил, что Россия снова распространяет ложную информацию. Отметил, вражеская ракета поразила жилой массив и детскую площадку. Погибли и пострадали мирные жители.
Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал отсутствие министра обороны США на следующем заседании в формате "Рамштайн". Заверил, что американская помощь Украине будет продолжаться.
Глава ОВА заявил, что россияне убили 18 человек. Среди них – 9 детей. Количество пострадавших возросло до 56.