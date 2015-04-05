Атака "Шахедами", в Кривом Роге возросло количество жертв и раненых: хронология 1137 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор Украины. Под прицелом агрессора в очередной раз гражданское население. В Кривом Роге возросло количество жертв и пострадавших в результате ракетного удара и атаки "Шахедами".

О главных новостях 5 апреля, – последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуации на фронте, – сообщает 24 Канал.

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