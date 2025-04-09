Разрушительная атака "Шахедов" по Украине, взрывы в России: хронология 1141 дня войны

Уже 1141 день в Украине продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Враг снова и снова атакует мирные украинские города и непрерывно ведет боевые действия на фронте.

О главных событиях 9 апреля и ситуации на фронте сообщает 24 Канал.

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