Разрушительная атака "Шахедов" по Украине, взрывы в России: хронология 1141 дня войны
Уже 1141 день в Украине продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Враг снова и снова атакует мирные украинские города и непрерывно ведет боевые действия на фронте.
О главных событиях 9 апреля и ситуации на фронте сообщает 24 Канал.
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В Европе сейчас насчитывается 100-тисчяный контингент военных США. Основной боевой сухопутный компонент сосредоточен в 5 армейском корпусе со штабом в польском Познани. Также подразделения находятся в Германии, Румынии, Италии и Великобритании. БпЛА атаковали несколько российских регионов, в частности Энгельс, где расположена авиабаза. Взрывы также слышали в Краснодарском крае - в Приморско-Ахратске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В этих городах расположены стратегические для оккупантов объекты. Также было громко неподалеку Таганрога, Новочеркасска и в Белокалитвенском районе. Враг нанес массированный удар "Шахедами" по Днепру, попав в жилые дома. По меньшей мере две сотни окон выбито, повреждений получили дома. Кое-где повреждены газовые коммуникации. Пострадали 14 человек. Российские войска ночью совершили массированную атаку дронами на Харьков, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры. Атаки были зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Один человек получил ранения.
В Европе сохраняется военный контингент США
В России снова была неспокойная ночь
Россия в очередной раз атаковала Днепр
Оккупанты обстреляли Харьков
В Европе сейчас насчитывается 100-тисчяный контингент военных США. Основной боевой сухопутный компонент сосредоточен в 5 армейском корпусе со штабом в польском Познани. Также подразделения находятся в Германии, Румынии, Италии и Великобритании.
БпЛА атаковали несколько российских регионов, в частности Энгельс, где расположена авиабаза. Взрывы также слышали в Краснодарском крае - в Приморско-Ахратске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В этих городах расположены стратегические для оккупантов объекты.
Также было громко неподалеку Таганрога, Новочеркасска и в Белокалитвенском районе.
Враг нанес массированный удар "Шахедами" по Днепру, попав в жилые дома. По меньшей мере две сотни окон выбито, повреждений получили дома. Кое-где повреждены газовые коммуникации. Пострадали 14 человек.
Российские войска ночью совершили массированную атаку дронами на Харьков, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры. Атаки были зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Один человек получил ранения.