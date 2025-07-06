Какие последствия атаки "Шахедов" на мирные города: хронология 1229 дня войны

06:14, 06 июля

Ночью Вышгородский район Киевской области подвергся атаке российских беспилотников.

Предварительно, пострадали 3 человека. Это 35-летний мужчина с осколочным ранением спины, рук и ног, а также 79-летняя женщина и 75-летний мужчина с острой реакцией на стресс.

Повреждены два многоэтажных дома, уничтожено огнем четыре гаража и один автомобиль. Еще три транспортных средства получили повреждения.

В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки, а также вспыхнул пожар на складском помещении. Спасатели деблокировали из-под завалов 87-летнюю женщину 1938 года рождения.

Последствия атаки врага на Киевщину / Фото Киевской ОГА