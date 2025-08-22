Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 22 августа сообщает 24 Канал.

04:30, 22 августа

ВСУ выбили врага из села в Донецкой области: обзор фронта ISW

Силы обороны недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Наши защитники установили украинский флаг в селе Толстое, что в Волновахском районе Донецкой области.

По данным аналитиков, российские захватчики имели определенный успех в направлении города Часов Яр.

02:27, 22 августа

США прекратили делиться разведкой о переговорах России и Украины с альянсом "Пять глаз", –СМИ

США запретили передавать союзникам из альянса "Пять глаз" разведданные. Они касаются мирных переговоров между Россией и Украиной.

01:57, 22 августа

Взрывы в Харькове

В Харькове и области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.

01:06, 22 августа

Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине

Наши военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области России.

"Мадьяр" рассказал, что удар нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.