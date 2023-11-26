Рекордная атака "Шахедами", годовщина Голодомора: хронология 640 дня войны

Россия не прекращает свои атаки по мирным городам Украины. В частности, 25 ноября под прицелом неприятеля оказался Киев.

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 640 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города под ударом Украины