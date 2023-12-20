Взрывы в Кропивницком и работа ПВО в Киеве: хронология 665 дня войны
Ситуация на фронте остается сложной. В то же время наши военные дают врагу достойный отпор по всем направлениям.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 665 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Несколько взрывов прогремели в областном центре 20 декабря сразу же через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что "прослушка" Главнокомандующего ВСУ, кибератака на Киевстар и отравление жены главы украинской разведки являются частными случаями. По каждому из этих инцидентов ведется расследование. По его словам, результаты будут подтверждены обязательно. Захватчики обстреляли ракетами Харьков. Игорь Терехов поделился подробностями очередного проявления российской агрессии. Известно о по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов города. оккупанты попали вблизи жилых домов. В ночь с 19 на 20 декабря Россия выпустила в сторону столицы ударные БПЛА. Предварительно в Киеве обошлось без разрушений и жертв. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что во время атаки "Шахедами" наша ПВО сбила все дроны. Их поразили еще на подлете в столицу. Попко также заявил, что это уже пятая атака России на Киев в декабре. Причем страна-агрессорка второй раз подряд терроризирует в этом месяце столицу дронами.
В Кропивницком слышали звуки взрывов
Есть ли связь между отравлением Будановой, атакой на Киевстар и "прослушкой Залужного"
россияне попали в один из самых пострадавших районов Харькова
Россия снова запускала "Шахеды" на Киев
Несколько взрывов прогремели в областном центре 20 декабря сразу же через несколько минут после объявления воздушной тревоги.
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что "прослушка" Главнокомандующего ВСУ, кибератака на Киевстар и отравление жены главы украинской разведки являются частными случаями. По каждому из этих инцидентов ведется расследование. По его словам, результаты будут подтверждены обязательно.
Захватчики обстреляли ракетами Харьков. Игорь Терехов поделился подробностями очередного проявления российской агрессии.
Известно о по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов города. оккупанты попали вблизи жилых домов.
В ночь с 19 на 20 декабря Россия выпустила в сторону столицы ударные БПЛА. Предварительно в Киеве обошлось без разрушений и жертв.
Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что во время атаки "Шахедами" наша ПВО сбила все дроны. Их поразили еще на подлете в столицу.
Попко также заявил, что это уже пятая атака России на Киев в декабре. Причем страна-агрессорка второй раз подряд терроризирует в этом месяце столицу дронами.