Взрывы в Кропивницком и работа ПВО в Киеве: хронология 665 дня войны

Ситуация на фронте остается сложной. В то же время наши военные дают врагу достойный отпор по всем направлениям.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 665 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Прессконференция Зеленского, взрыв в Кропивницком: хронология 664 дня войны