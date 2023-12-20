Взрывы в Кропивницком и работа ПВО в Киеве: хронология 665 дня войны

20 декабря 2023, 06:55
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Ситуация на фронте остается сложной. В то же время наши военные дают врагу достойный отпор по всем направлениям.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 665 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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06:14, 20 декабря

В Кропивницком слышали звуки взрывов

Несколько взрывов прогремели в областном центре 20 декабря сразу же через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

06:12, 20 декабря

Есть ли связь между отравлением Будановой, атакой на Киевстар и "прослушкой Залужного"

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что "прослушка" Главнокомандующего ВСУ, кибератака на Киевстар и отравление жены главы украинской разведки являются частными случаями. По каждому из этих инцидентов ведется расследование. По его словам, результаты будут подтверждены обязательно.

06:09, 20 декабря

россияне попали в один из самых пострадавших районов Харькова

Захватчики обстреляли ракетами Харьков. Игорь Терехов поделился подробностями очередного проявления российской агрессии.

Известно о по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов города. оккупанты попали вблизи жилых домов.

06:06, 20 декабря

Россия снова запускала "Шахеды" на Киев

В ночь с 19 на 20 декабря Россия выпустила в сторону столицы ударные БПЛА. Предварительно в Киеве обошлось без разрушений и жертв.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что во время атаки "Шахедами" наша ПВО сбила все дроны. Их поразили еще на подлете в столицу.

Попко также заявил, что это уже пятая атака России на Киев в декабре. Причем страна-агрессорка второй раз подряд терроризирует в этом месяце столицу дронами.

Автор: Вікторія Кульженко