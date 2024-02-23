Атака "Шахедами" на Днепр и Одессу и ситуация вокруг Авдеевки: хронология 730 дня войны
Украинские защитники дают врагу достойный отпор несмотря на непростую ситуацию на фронте. В то же время Россия не прекращает наносить удары дронами и ракетами.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 730 дней, то есть почти два полных года. О событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские захватчики продолжают активно штурмовать Донецкую область. Сейчас самая горячая ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. В то же время Силам обороны удалось вернуть несколько позиций в районе Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. И именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов, В Днепре после ударов "Шахедами" есть попадания в многоэтажку. Известно о 8 пострадавших. Российская армия вечером 22 февраля обстреляла Одесскую область "Шахедами" и ракетами. Известно о трех погибших. К незаконному вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий в Беларусь, как оказалось, причастен не только Красный Крест. Этим также занималось и белорусское отделение ЮНИСЕФ. В частности маленьким украинцам, преимущественно из Мариуполя и Лисичанска, организовывали "отдых" в детских лагерях. На самом деле в этих заведениях велась активная пропаганда промывания мозгов нашим детям с оккупированных территорий. Детей "развлекали" песнями Любе и Ирины Аллегровой, они имели возможность сфотографироваться с милиционерами с дубинкой и автоматом. Кроме того, были разыграны сценки с переодеванием в советских ветеранов, пионеров и раненых белорусских пограничников. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал проводить аудит Сил обороны. В конце концов генерал обнаружил интересную находку в украинской армии. Так, Сырский обнаружил тысячи украинских бойцов, которые с начала полномасштабной войны не были ни разу на фронте. Арахамия отметил, что уже два года подряд говорится о том, что в украинской армии есть бригады, которые уже два года на войне без ротаций. В то же время есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте.
ВСУ отбили несколько позиций в районе Авдеевки и взяли в плен с десяток оккупантов
– рассказал он.
Россияне атаковали Днепр "Шахедами"
В результате атаки на Одессу есть погибшие
ЮНИСЕФ причастен к вывозу украинских детей в Беларусь, - СМИ
Арахамия рассказал о поразительной находке Сырского в армии
Российские захватчики продолжают активно штурмовать Донецкую область. Сейчас самая горячая ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях.
В то же время Силам обороны удалось вернуть несколько позиций в районе Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.
И именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов,
В Днепре после ударов "Шахедами" есть попадания в многоэтажку. Известно о 8 пострадавших.
Российская армия вечером 22 февраля обстреляла Одесскую область "Шахедами" и ракетами. Известно о трех погибших.
К незаконному вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий в Беларусь, как оказалось, причастен не только Красный Крест. Этим также занималось и белорусское отделение ЮНИСЕФ.
В частности маленьким украинцам, преимущественно из Мариуполя и Лисичанска, организовывали "отдых" в детских лагерях. На самом деле в этих заведениях велась активная пропаганда промывания мозгов нашим детям с оккупированных территорий.
Детей "развлекали" песнями Любе и Ирины Аллегровой, они имели возможность сфотографироваться с милиционерами с дубинкой и автоматом. Кроме того, были разыграны сценки с переодеванием в советских ветеранов, пионеров и раненых белорусских пограничников.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал проводить аудит Сил обороны. В конце концов генерал обнаружил интересную находку в украинской армии.
Так, Сырский обнаружил тысячи украинских бойцов, которые с начала полномасштабной войны не были ни разу на фронте.
Арахамия отметил, что уже два года подряд говорится о том, что в украинской армии есть бригады, которые уже два года на войне без ротаций. В то же время есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте.