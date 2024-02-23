Атака "Шахедами" на Днепр и Одессу и ситуация вокруг Авдеевки: хронология 730 дня войны

Украинские защитники дают врагу достойный отпор несмотря на непростую ситуацию на фронте. В то же время Россия не прекращает наносить удары дронами и ракетами.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 730 дней, то есть почти два полных года. О событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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