Враг ударил по Запорожью дронами-камикадзе: хронология 764 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 764 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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