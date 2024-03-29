Массированная ночная атака, Львовскую область обстреляли "Кинжалами": хронология 765 дня войны

Россия продолжает вести кровопролитную войну против Украины. Наши защитники достойно держат оборону по всей линии фронта, при этом россияне продолжают атаковать мирные города ракетами и "Шахедами".

Продолжаются 765 сутки полномасштабного вторжения России. Какие события произошли в этот день, что случилось на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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