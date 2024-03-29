Массированная ночная атака, Львовскую область обстреляли "Кинжалами": хронология 765 дня войны
Россия продолжает вести кровопролитную войну против Украины. Наши защитники достойно держат оборону по всей линии фронта, при этом россияне продолжают атаковать мирные города ракетами и "Шахедами".
Продолжаются 765 сутки полномасштабного вторжения России. Какие события произошли в этот день, что случилось на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Во время массированного удара по Украине 29 марта оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование и энергетики начали ликвидацию последствий. Всего было зафиксировано 99 средств воздушного нападения: В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели. В Винницкой ОВА сообщили, что во время ночной массированной атаки пострадала и Винницкая область. В частности, враг ударил по частному дому. По предварительной информации, обошлось без жертв. 67-летний мужчина травмирован в результате падения БПЛА в Пологовском районе. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг перед атакой проводил аэроразведку. Она отметила, что только на Юге Украины было зафиксировано 140 российских дронов-разведчиков. В результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты ударили по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. В Черновицкой области сбили вражеские ракеты. В частности, это подтвердил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он сообщил, что все службы выехали на место. Во время воздушной тревоги силами ПВО сбито над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв, В связи с массированным ракетным обстрелом Украины, в Польше поднимались истребители. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связана с ракетными ударами по объектам, расположенных на территории Украины, Около 5 утра стало известно, что российские ракеты полетели на Львовскую область. Так, в 04:58 глава Львовской ОВА Максим Козицкий известил о том, что летят "Кинжалы" в направлении региона. Через три минуты уточнил, что на Стрый. Российские захватчики вечером 28 марта и ночью 29 марта атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали и в Хмельницкой и Львовской областях, где фиксировали ударные дроны-камикадзе.
Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК
Этой ночью враг запустил по Украине 99 средств воздушного нападения
В Винницкой области россияне попали в частный дом
В результате падения БпЛА ранен мужчина
Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку
В результате российской атаки есть повреждения ТЭС и ГЭС
Над Черновицкой областью сбили вражеские ракеты
– сообщил Запаранюк.
Польша поднимала авиацию во время массированной атаки по Украине
– говорится в сообщении.
Стрыйщина снова была под угрозой атаки
В Хмельницкой и Львовской областях слышали взрывы
Во время массированного удара по Украине 29 марта оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование и энергетики начали ликвидацию последствий.
Всего было зафиксировано 99 средств воздушного нападения:
В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели.
В Винницкой ОВА сообщили, что во время ночной массированной атаки пострадала и Винницкая область. В частности, враг ударил по частному дому. По предварительной информации, обошлось без жертв.
67-летний мужчина травмирован в результате падения БПЛА в Пологовском районе.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг перед атакой проводил аэроразведку. Она отметила, что только на Юге Украины было зафиксировано 140 российских дронов-разведчиков.
В результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты ударили по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.
В Черновицкой области сбили вражеские ракеты. В частности, это подтвердил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он сообщил, что все службы выехали на место.
Во время воздушной тревоги силами ПВО сбито над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв,
В связи с массированным ракетным обстрелом Украины, в Польше поднимались истребители.
Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связана с ракетными ударами по объектам, расположенных на территории Украины,
Около 5 утра стало известно, что российские ракеты полетели на Львовскую область. Так, в 04:58 глава Львовской ОВА Максим Козицкий известил о том, что летят "Кинжалы" в направлении региона. Через три минуты уточнил, что на Стрый.
Российские захватчики вечером 28 марта и ночью 29 марта атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали и в Хмельницкой и Львовской областях, где фиксировали ударные дроны-камикадзе.