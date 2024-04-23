Украину атаковали "Шахеды", в Одессе попадание по жилому сектору: хронология 790 дня войны

Россияне продолжают вести войну против Украины и наносить удары по мирным украинским городам. Однако ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии колоссальные потери.

Продолжается 790 день полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене, помощь от союзников, взрывы в России – читайте в материале 24 Канала.

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