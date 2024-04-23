Украину атаковали "Шахеды", в Одессе попадание по жилому сектору: хронология 790 дня войны
Россияне продолжают вести войну против Украины и наносить удары по мирным украинским городам. Однако ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии колоссальные потери.
Продолжается 790 день полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене, помощь от союзников, взрывы в России – читайте в материале 24 Канала.
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В КГВА сообщили, что все "Шахеды", которые летели на Киев, были уничтожены. Обошлось бех жертв и разрушений. В Одессе в результате ночной атаки россиян повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадало по меньшей мере 14 квартир. По уточненным данным, спасены 34 человека, из них – 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, отправится в Польшу. Сообщается, что он планирует объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении британского правительства. Вероятно, он будет предусматривать 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Великобритании поставку важного оборудования. Ориентировочно в 01:33 в Одессе прозвучало предупреждение о воздушной опасности, россияне запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже в 01:53 корреспонденты Общественного сообщили, что в Одессе прогремел взрыв. По данным местных телеграмм-каналов, в Белгороде сообщали об угрозе массированного удара. На кадрах, опубликованных очевидцами, слышно гудение сирены и громкие звуки. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, – сообщил местный губернатор. Особенно интересно то, что в поселке Разумное из-за приземления во двор частного дома были повреждены окна и фасад здания, а также было повреждено лобовое стекло одного легкового автомобиля.
Над Киевом сбили все вражеские дроны
В Одессе россияне попали "Шахедами" в жилой сектор
Крупнейший в истории пакет военной помощи от Великобритании
Одессу атаковали "Шахеды"
Ночью в Белгороде было "тревожно"
В КГВА сообщили, что все "Шахеды", которые летели на Киев, были уничтожены.
Обошлось бех жертв и разрушений.
В Одессе в результате ночной атаки россиян повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадало по меньшей мере 14 квартир.
По уточненным данным, спасены 34 человека, из них – 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, отправится в Польшу. Сообщается, что он планирует объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины.
Об этом говорится в заявлении британского правительства. Вероятно, он будет предусматривать 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Великобритании поставку важного оборудования.
Ориентировочно в 01:33 в Одессе прозвучало предупреждение о воздушной опасности, россияне запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед".
Уже в 01:53 корреспонденты Общественного сообщили, что в Одессе прогремел взрыв.
По данным местных телеграмм-каналов, в Белгороде сообщали об угрозе массированного удара. На кадрах, опубликованных очевидцами, слышно гудение сирены и громкие звуки.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, – сообщил местный губернатор.
Особенно интересно то, что в поселке Разумное из-за приземления во двор частного дома были повреждены окна и фасад здания, а также было повреждено лобовое стекло одного легкового автомобиля.