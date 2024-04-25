Из-за задержки помощи ВСУ потеряли Авдеевку: хронология 792 дня войны
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Партнеры Украины оказывают нам поддержку в виде оружия и гуманитарной помощи.
Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу, какие изменения вводят в отношении украинцев призывного за рубежом – читайте в тексте 24 Канала.
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Израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что США могли замаскировать поставки ATACMS, например, под боеприпасы для HIMARS. По крайней мере, на уровне обсуждения, это знаковая поставка. Обсуждения вокруг ATACMS продолжались чуть ли не годами, Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование Россия смогла захватить часть территорий на Востоке. Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,
Могли ли замаскировать предоставление американских ATACMS
– подчеркнул Шарп.
В США признали, что из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку
– заявил Салливан.
Израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что США могли замаскировать поставки ATACMS, например, под боеприпасы для HIMARS.
По крайней мере, на уровне обсуждения, это знаковая поставка. Обсуждения вокруг ATACMS продолжались чуть ли не годами,
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование Россия смогла захватить часть территорий на Востоке.
Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,