Из-за задержки помощи ВСУ потеряли Авдеевку: хронология 792 дня войны

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Партнеры Украины оказывают нам поддержку в виде оружия и гуманитарной помощи.

Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу, какие изменения вводят в отношении украинцев призывного за рубежом – читайте в тексте 24 Канала.

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