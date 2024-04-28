Взрывы в Крыму, угроза дронов в Курске и Брянске: хронология 795 дня войны

28 апреля 2024, 06:26
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Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши военные дают захватническим войскам отпор по всей линии фронта.

Украина противостоит России уже 795 дней. О главных событиях этих суток на поле боя и на политической арене– читайте в тексте 24 Канала.

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06:08, 28 апреля

В Николаеве раздавались взрывы

Около 4 часов утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы.

Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако он подчеркнул, что всю информацию предоставит впоследствии.

06:06, 28 апреля

Россияне заявляют об аресте Залужного

В сети российские пропагандисты распространяют фейк по отношению к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Россияне заявляют, что Зеленский якобы приказал СБУ держать его под усиленной охраной.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что опубликованная россиянами информация не соответствует действительности. Также там добавили, что все делается для того, чтобы подпитать давний нарратив о "конфликте между Залужным и Зеленским".

06:05, 28 апреля

В Курске и Брянске звучали сирены

Также сообщают, что в Брянске и Курске раздаются сирены. Все из-за угрозы БПЛА.

06:03, 28 апреля

В Крыму слышали взрывы

В ночь на 28 апреля появилась информация о мощных взрывах в Джанкое, что в Крыму. В частности, заявляют, что могли использоваться ракеты обманки.

Уже в 00.32 в местных телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в районе Черноморского. Также сообщают о взрывах в Евпатории.

Российские СМИ снова заявляют, что там работает "пе-ве-о", якобы есть ущерб. Интересно, что начинали россияне сбивать "обманки", а в конечном итоге вырисовались ATACAMS, да и еще вроде бы смогли все сбить.

Автор: Вікторія Кульженко