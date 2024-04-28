Взрывы в Крыму, угроза дронов в Курске и Брянске: хронология 795 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши военные дают захватническим войскам отпор по всей линии фронта.

Украина противостоит России уже 795 дней. О главных событиях этих суток на поле боя и на политической арене– читайте в тексте 24 Канала.

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