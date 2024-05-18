Россия снова атаковала "Шахедами": хронология 815 дня войны

Россия уже третий год ведет против Украины преступную полномасштабную войну. Наши военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта, но россияне не оставляют попыток захватить новые территории.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 815 дней. О том, что происходит на линии фронта и политической международной арене – читайте в тексте 24 Канала.

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