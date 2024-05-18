Россия снова атаковала "Шахедами": хронология 815 дня войны
Россия уже третий год ведет против Украины преступную полномасштабную войну. Наши военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта, но россияне не оставляют попыток захватить новые территории.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 815 дней. О том, что происходит на линии фронта и политической международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца. Отмечается, что в обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации. Российские военные поздно ночью 18 мая атаковали Украину "Шахедами". Из-за атаки дронов-камикадзе воздушная тревога раздавалась в нескольких регионах Украины. Российские военные атаковали "Шахедами" с севера и юга.
Кабмин утвердил новую форму военного билета
Россия ночью запускала "Шахеды"
Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца.
Отмечается, что в обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.
Российские военные поздно ночью 18 мая атаковали Украину "Шахедами". Из-за атаки дронов-камикадзе воздушная тревога раздавалась в нескольких регионах Украины. Российские военные атаковали "Шахедами" с севера и юга.