В Крыму поразили пункт связи оккупантов: хронология 821 дня войны

Россия продолжает вести преступную полномасштабную войну против Украины. В то же время наши военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 821 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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