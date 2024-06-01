Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: хронология 829 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши воины не перестают давать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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