Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: хронология 829 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши воины не перестают давать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Около 3.00 бомбардировщики Ту-95 осуществили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны – до Закарпатья. Воздушная тревога продолжалась до 5.30. Оповещали, что российские ракеты были в Закарпатской области. Курс – на Мукачево. Точно неизвестно, или их там сбили, или они изменили направление. Воздушные силы отчитаются об этом позже. Министерство энергетики сообщило, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела. В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры. Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе. Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар. Об этом в 04:11 сообщили в ОВА. Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что все службы уже работают на месте. Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО. Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали. После о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом. О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного в 3:03. В 03:32 и 03:34 журналисты Общественного сообщили о повторных взрывах в городе. Это сразу же подтвердил и Иван Федоров, председатель Запорожской ОВА. В ночь на 1 июня российские войска также выпустили по Украине "Шахеды". В 02:27 появилась информация о взрывах в Виннице. Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО. По информации украинских защитников, была зафиксирована активность: Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале Воздушных сил 1 июня в 1:41. "Тревожной" выдалась ночь на 1 июня для россиян. На этот раз под ударом снова оказался Белгород в котором прогремело около 40 взрывов за 15 минут. Местный глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались два села в Белгородской области. В то же время пропагандисты заявляют о работе "пе-ве-о" над городом.
Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья
Под прицелом была энергетическая инфраструктура
На Киевщине работала ППО
В Винницкой области вспыхнул пожар
На Львовщине работала ППО
В Запорожье тоже гремели взрывы
В Виннице прогремели взрывы
Россия поднимала в воздух 6 Ту-95
В Белгороде прогремело около 40 взрывов
Около 3.00 бомбардировщики Ту-95 осуществили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны – до Закарпатья. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
Оповещали, что российские ракеты были в Закарпатской области. Курс – на Мукачево. Точно неизвестно, или их там сбили, или они изменили направление. Воздушные силы отчитаются об этом позже.
Министерство энергетики сообщило, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела.
В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.
Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.
Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар. Об этом в 04:11 сообщили в ОВА. Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что все службы уже работают на месте.
Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО.
Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали.
После о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом.
О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного в 3:03.
В 03:32 и 03:34 журналисты Общественного сообщили о повторных взрывах в городе. Это сразу же подтвердил и Иван Федоров, председатель Запорожской ОВА.
В ночь на 1 июня российские войска также выпустили по Украине "Шахеды". В 02:27 появилась информация о взрывах в Виннице.
Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО.
По информации украинских защитников, была зафиксирована активность:
Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале Воздушных сил 1 июня в 1:41.
"Тревожной" выдалась ночь на 1 июня для россиян. На этот раз под ударом снова оказался Белгород в котором прогремело около 40 взрывов за 15 минут.
Местный глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались два села в Белгородской области.
В то же время пропагандисты заявляют о работе "пе-ве-о" над городом.