Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: хронология 829 дня войны

1 июня 2024, 06:55
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Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши воины не перестают давать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:51, 01 июня

Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья

Около 3.00 бомбардировщики Ту-95 осуществили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны – до Закарпатья. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.

Оповещали, что российские ракеты были в Закарпатской области. Курс – на Мукачево. Точно неизвестно, или их там сбили, или они изменили направление. Воздушные силы отчитаются об этом позже.

06:50, 01 июня

Под прицелом была энергетическая инфраструктура

Министерство энергетики сообщило, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела.

В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.

06:49, 01 июня

На Киевщине работала ППО

Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.

06:48, 01 июня

В Винницкой области вспыхнул пожар

Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар. Об этом в 04:11 сообщили в ОВА. Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что все службы уже работают на месте.

06:46, 01 июня

На Львовщине работала ППО

Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО.

Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали.

После о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом.

06:44, 01 июня

В Запорожье тоже гремели взрывы

О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного в 3:03.

В 03:32 и 03:34 журналисты Общественного сообщили о повторных взрывах в городе. Это сразу же подтвердил и Иван Федоров, председатель Запорожской ОВА.

06:42, 01 июня

В Виннице прогремели взрывы

В ночь на 1 июня российские войска также выпустили по Украине "Шахеды". В 02:27 появилась информация о взрывах в Виннице.

Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО.

06:40, 01 июня

Россия поднимала в воздух 6 Ту-95

По информации украинских защитников, была зафиксирована активность:

  • 4 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья, что в Мурманской области;
  • 2 бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс, что в Саратовской области.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале Воздушных сил 1 июня в 1:41.

06:36, 01 июня

В Белгороде прогремело около 40 взрывов

"Тревожной" выдалась ночь на 1 июня для россиян. На этот раз под ударом снова оказался Белгород в котором прогремело около 40 взрывов за 15 минут.

Местный глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались два села в Белгородской области.

В то же время пропагандисты заявляют о работе "пе-ве-о" над городом.

Автор: Вікторія Кульженко