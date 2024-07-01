Взрывы в Днепре, дроны атаковали Россию: хронология 859 дня войны
Россия не выводит войска из Украины и продолжает обстреливать мирное население. Однако оккупанты несут в войне огромные потери.
Какова ситуация на фронте, в типе и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Журналисты Суспильного сообщили, что в результате одного из взрывов поврежден супермаркет. Известно, что разрушен потолок в торговом зале, а также повреждены магазины рядом. Предварительно, раненых нет. Во время воздушной тревоги местные жители сообщили о взрывах в Днепре. Глава Днепропетровской ОВА призвал людей находиться в укрытиях до отбоя. Местные жители сообщили, что в районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна. Генштаб ВСУ рассказал, что в течение июня 2024 оккупанты потеряли на фронте в Украине 33 713 оккупантов. Потери в технике составляют:
Последствия взрыва в Днепре
Взрывы в Днепре
В июне Россия потеряла более 30 000 оккупантов
Журналисты Суспильного сообщили, что в результате одного из взрывов поврежден супермаркет.
Известно, что разрушен потолок в торговом зале, а также повреждены магазины рядом. Предварительно, раненых нет.
Во время воздушной тревоги местные жители сообщили о взрывах в Днепре.
Глава Днепропетровской ОВА призвал людей находиться в укрытиях до отбоя. Местные жители сообщили, что в районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.
Генштаб ВСУ рассказал, что в течение июня 2024 оккупанты потеряли на фронте в Украине 33 713 оккупантов. Потери в технике составляют: