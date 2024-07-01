Взрывы в Днепре, дроны атаковали Россию: хронология 859 дня войны

Россия не выводит войска из Украины и продолжает обстреливать мирное население. Однако оккупанты несут в войне огромные потери.

Какова ситуация на фронте, в типе и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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