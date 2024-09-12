Россия ударила по Конотопу, в нескольких регионах раздавались взрывы: хронология 932 дня войны

12 сентября 2024, 07:06
Читати новину українською
Автор: Виктория Кульженко

Украинские военные продолжают давать отпор российским захватчикам по всей линии фронта. Враг несет колоссальные потери на фронте.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 932 дня. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

06:58, 12 сентября

В Хмельницкой области несколько раз раздавались взрывы

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:52, когда стало известно из сообщения Воздушных сил, что туда направляются ударные дроны врага, в частности "Шахеды".

В 03:09 Воздушные силы предупредили жителей Староконстантинова об угрозе и призвали идти в укрытие. А Общественное написало о звуках взрывов, которые слышат местные.

Около 06:30 в Хмельницкой области слышали взрывы. Вероятно, работала система ПВО.

06:57, 12 сентября

В Конотопе 13 раненых.

06:55, 12 сентября

Ситуация в Конотопе

Наиболее критическая ситуация со светом, как информирует городской голова Конотопа Артем Семенихин. Воду также будут подавать только почасово.

Энергетики делают все, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей – никто не возьмется спрогнозировать.

Уничтожен участок трамвайных путей в центре города. Повреждено значительное количество учебных заведений, лечебных корпусов. Это в основном выбитые окна и двери.

06:54, 12 сентября

Бойцы 10-й бригады впервые уничтожили редкий российский дрон "Мерлин-ВР"

Пилоты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс впервые уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".

Видео опубликовал 109-й отдельный горно-штурмовой батальон. Там отметили, что это важный момент для всей команды.

06:52, 12 сентября

Были попадания в Конотопе

В Конотопе, что на Сумщине зафиксировано несколько попаданий в результате атаки России. Враг атаковал "Шахедами" инфраструктуру. Известно о пострадавших.

Враг атаковал центр города.

06:50, 12 сентября

На Полтавщине работала ППО

В Полтавской громаде в полночь были слышны взрывы. В области работали силы ПВО.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного.