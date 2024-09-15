Дроны снова атаковали Россию: хронология 935 дня войны

06:17, 15 сентября

Северная Корея продолжает поддерживать Россию в кровопролитной войне против Украины и предоставляет ей вооружение. Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал эти события и отметил, что один компонент имеет критическое значение.

То, что они поставляют баллистические ракеты – это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпасов – это критично для нас. К сожалению, с этим пока что мы не можем ничего сделать, такая досадная правда,

– заявил Буданов.