Россия била по Харькову и Киевской области, Зеленский провел ряд встреч: хронология 945 дня войны

06:06, 25 сентября

Война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что нападение на Украину было ошибкой. Для этого союзники Украины должны больше поддерживать Киев.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью MSNBC. По его словам, ресурсы и возможности Кремля не являются безграничными.

Сикорский резюмировал, что ключевым решением для окончания войны был бы отвод войск обеих стран за пределы их официально признанных границ.