Враг атаковал "Шахедами", большие потери россиян: хронология 997 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают и отражают нашествие врага. Оккупанты пытаются захватить Донецкую область.

Какая ситуация на фронте, в тылу и какие заявления звучат от мира – читайте в тексте 24 Канала.

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