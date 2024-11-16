Враг атаковал "Шахедами", большие потери россиян: хронология 997 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают и отражают нашествие врага. Оккупанты пытаются захватить Донецкую область.
Какая ситуация на фронте, в тылу и какие заявления звучат от мира – читайте в тексте 24 Канала.
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Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что 67-летний мужчина погиб во время обстрела вражеской артиллерией Пологовского района. В течение суток оккупанты нанесли 464 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области. Враг потерял на фронте: есть В Оболонском районе Киева в результате атаки обломки дронов России повредили жилой дом. В частности, там повреждены балконы и выбиты окна. Представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что враг пытается проникнуть в тыл ВСУ в Часовом Яру ночью. Для этого враг ночью маскируется под специальными одеялами. Микрорайон Канал, который был оккупирован летом, практически разрушен. Накопить там большие силы невозможно, также противник там не имеет возможности хоть как-то проехать техникой и, конечно, нет даже не говорится о том, чтобы он мог пересечь канал техникой, В Киеве ночью слышали взрывы из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". По вражеским целям работала наша ПВО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден планирует потратить все выделенные средства для помощи Украине до 20 января, до инаугурации Дональда Трампа.
На Запорожье погиб мужчина
Потери врага
В одном из районов Киева обломки повредили жилой дом
ВСУ о ситуации в Часовом Яру
– объяснил Полухин.
"Шахеды" атаковали Киев: работала ПВО, слышали взрывы
Байден использует все выделенные для помощи Украине деньги до 20 января
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что 67-летний мужчина погиб во время обстрела вражеской артиллерией Пологовского района.
В течение суток оккупанты нанесли 464 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Враг потерял на фронте: есть
В Оболонском районе Киева в результате атаки обломки дронов России повредили жилой дом. В частности, там повреждены балконы и выбиты окна.
Представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что враг пытается проникнуть в тыл ВСУ в Часовом Яру ночью. Для этого враг ночью маскируется под специальными одеялами.
Микрорайон Канал, который был оккупирован летом, практически разрушен. Накопить там большие силы невозможно, также противник там не имеет возможности хоть как-то проехать техникой и, конечно, нет даже не говорится о том, чтобы он мог пересечь канал техникой,
В Киеве ночью слышали взрывы из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". По вражеским целям работала наша ПВО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден планирует потратить все выделенные средства для помощи Украине до 20 января, до инаугурации Дональда Трампа.