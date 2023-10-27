На Юге сбили вражеские ракеты, оккупанты не оставляют попыток наступать: хронология 611 дня войн
Украинские военные продолжают удерживать позиции на фронте и наносить врагу значительные потери. Кроме того, наши защитники ведут наступательные действия на нескольких направлениях.
Россия уже 611 дней ведет преступную полномасштабную войну против Украины. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
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В течение дня россияне совершили 12 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 70 взрывов. Обстрелы потерпели Эсманская, Великописаревская, Середино-Будская, Миропольская и Зноб-Новгородская общины. В этот день Херсон снова находился под обстрелом российской армии. С 9:45 до 18:30 ранения получили восемь мирных жителей. Младшему из них 36 лет. Он получил травмы утром при обстреле Днепровского района города. Старшей из пострадавших за сегодня – 83. Она вместе с еще шестью херсонцами была ранена после удара врага по центру. Все пострадавшие получили необходимую медпомощь. В ГУР МО предупредили, что в России была подготовлена информационная атака против министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, пропагандисты собираются распространять тезисы, якобы Умеров "использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием". Также в России подготовили методику с тезисами типа "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС", "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием", "Открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием" и т.п. Цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров, В ГУР МО призывают украинцев доверять только официальным источникам и тщательно проверять информацию, которую будут распространять анонимные источники. Вечером российские военные нанесли удар по центру Херсона. Взрывы были слышны в разных районах города. Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, в результате обстрела полностью разрушены 2 дома, 3 – частично разрушены. Около 10 домов повреждены. Кроме того, ранения получили 7 человек. Ранены семь мирных жителей всех возрастов. Три из них госпитализированы, четырем на месте оказана медицинская помощь, Последствия обстрела Херсона: смотрите видео Источники 24 Канала подтвердили, что нападение на предателя Олега Царева – спецоперация СБУ. Источники также подчеркнули, что коллаборант абсолютно законной целью и должен ответить за совершенные преступления. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев, Харьковская ОВА приняла решение провести принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянского района. Речь идет о населенных пунктах Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы. По данным ОВА, в этих населенных пунктах проживает 275 детей. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Россия придумала новую тактику для продвижения мирных переговоров. Для этого Кремль использует лояльных к себе граждан Украины, работавших в прошлом в его интересах. Сейчас такое выражение "переговоры второго трека", в которых граждане Украины встречаются с россиянами якобы от имени нашего государства. Среди них есть люди, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом, занимались Харьковскими соглашениями и работали на Януковича, возглавляя институты определенных исследований. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о подрыве вражеского катера "Владимир Козицкий". Вместе с тем, в ОК "Юг" предполагают, что российский катер мог взорваться на собственной мини. Можем сказать только следующее – пребывание у берегов Крыма плохо сказывается на техническом состоянии российских военных кораблей, В Херсоне прогремели мощные взрывы. Начальник МВА Роман Мрочко сообщил, что российские военные массированно атакуют центральную часть и Днепровский район города. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В Воздушных силах сообщили, что в течение суток 27 октября силы ПВО уничтожили: Владимир Зеленский провел телефонный разговор с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Он поблагодарил ОАЭ за участие во встрече по Формуле мира, а также за гуманитарную медицинскую и энергетическую помощь Украине. Также Президент Украины проинформировал о гуманитарной программе "Зерно из Украины". Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я подчеркнул важность защиты гражданского населения и обеспечения непрерывной работы гуманитарных коридоров, В Генштабе ВСУ сообщили оперативную информацию о ситуации на линии фронта. Так, в течение суток произошло 47 боевых столкновений, в том числе на Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак. Также оккупанты не оставляют попыток наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток ВСУ отразили на этих участках фронта 32 атаки врага. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За сутки украинские защитники нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделения ракетных войск поразили: Бывшего главу Макаровского суда Алексея Тандыра, сбившего на блокпосте в Киеве военнослужащего, оставили под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 25 декабря. Владимир Зеленский посмертно вручил ордена "Золотая Звезда" семьям 21 Героя. Он подчеркнул, что их подвигами гордится каждый гражданин страны. Семьи 21 Героя получили государственные награды: смотрите видео С начала года на нужды ВСУ задонатили около 12,5 миллиарда гривен. Согласно данным Опендатабот, больше всего украинцы вносили взносы в: Суд продлил арест Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен залога. Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли: После объявления воздушной тревоги в Николаевской и Кировоградской областях прогремели взрывы. Вероятно, враг совершил пуски ракет типа Х-59 или "Искандер". Через несколько минут взрывы прогремели также в Днепропетровской и Запорожской областях. Информация о последствиях российской атаки уточняется. В Центре нацсопротивления сообщили, что россияне готовят штурмовые отряды из "ответчиков" для дальнейших наступательных действий на Востоке. Как сообщают местные жители, в Курской области на полигоне "Постоялые дворы" создали лагерь, где базируются "ответчики". Штурмовые отряды, по информации Центра нацсопротивления, Россия планирует перебросить на Авдеевское направление. Лагерь оцеплен военной полицией и спецподразделениями Росгвардии и полиции, чтобы не допустить бунта. Адвокатов и членов семей к военнослужащим не допускают, Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" в течение 3 недель уничтожило 72 единицы российской техники. Среди них: В СБУ показали, как уничтожали вражескую технику: смотрите видео Российские военные по артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела повреждены 10 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 13 – разбиты. Изуродованы 20 солнечных панелей, авто, линии электропередач. Также два человека получили ранения – 5-летний мальчик и 58-летняя женщина. По факту нарушения законов и обычаев войны в Офисе генпрокурора открыли уголовное производство. В боях за Украину погиб доброволец из Беларуси Павел Горбач. Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", доброволец с позывным "Борт" встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Он давал отпор российским оккупантам в Киевской области. "Борт" участвовал в боях за Ирпень, где в марте 2022 года получил смертельное ранение. Оккупанты обстреляли село Кондрашовка в Купянском районе. Как сообщили в Харьковской ОВА, в результате вражеского удара была травмирована 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением бедра. Пострадавшая получает всю необходимую помощь от врачей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники. Как сообщили в полиции Харьковщины, по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Украина вернула тела 50 погибших украинских военных. Репатриацию павших защитников осуществлял Координационный штаб по обращению с военнопленными. Тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз. Во временно оккупированном Крыму российские военные нарисовали граффити истребителей МиГ-31. На новых спутниковых снимках заметили 4 таких "истребителя". По мнению OSINT-расследователя MT Anderson, оккупанты предпринимают такие шаги, чтобы защитить собственную авиацию, которую могут прятать или маскировать в ангарах. Недавно, 25 октября, в США наконец-то избрали нового спикера Палаты представителей Конгресса. Майк Джонсон заявил, что его страна не может допустить победы России. Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится, Он отметил, что Конгресс "не собирается оставлять" Украину. В то же время он добавил, что США должны поддерживать важного союзника на Ближнем Востоке, а это Израиль. Все чаще аналитики предполагают, что война России против Украины будет продолжительной. В то же время задача украинцев остается неизменной – победа и выход на границы 1991 года. По словам Алексея Данилова, главное, что "у нас есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство". Спикер Воздушных сил ВСУ, отвечая на вопрос, почему россияне начали использовать меньшее количество "Шахедов", сказал, что цель может быть разной. Спикер отметил, что "Шахед" может маневрировать во время полета и определять уязвимые места противовоздушной обороны. По его словам, собранная информация позволяет врагу делать определенные выводы о силах и средствах, имеющихся в том или ином регионе. Соответственно, оккупанты используют эти данные при планировании последующих атак. Это одна из самых длинных пауз с начала полномасштабной войны. Об этом заявили в британской разведке. Российские захватчики используют для своих атак другие возможности и средства. Также в разведке отметили, что оккупантам, скорее всего, необходимо снизить частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет Х-101. Российские СМИ сообщили, что в предателя Царева стреляли. Он находится в реанимации. Его состояние "очень тяжелое". В оккупированном Крыму, вероятно, что-то произошло с предателем Украины Олегом Царевым. В дом Царева ночью якобы приезжали "скорая" и полиция. Сообщается, что после того, как в дом прибыли "скорая" и полиция, территорию оцепили. В то же время люди, похожие на российских силовиков, агрессивно реагировали на появление посторонних. Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разборам завалов привлекли 12 специалистов. Под завалами нашли тело мужчины. Также ранение получил 36-летний мужчина. Его госпитализировали. В 2024 году Владимир Путин попытается сохранить кресло президента России, править которой он теоретически может вплоть до 2036 года. Однако постоянные слухи о болезнях бросают тень на шансы Путина сохранить власть в течение десятилетия. В июне он столкнулся с серьезной угрозой своей власти, когда его бывший союзник Евгений Пригожин возглавил мятеж и призвал свои войска идти на Москву, чтобы сместить военное командование России. В отличие от других диктаторов в истории, семья Путина не претендует на его место, а об их отношениях с президентом известно очень мало. В случае смерти или внезапной отставки Путина у Совета Федерации РФ есть 14 дней для назначения досрочных президентских выборов. В случае бездействия Совета их назначит Центральная избирательная комиссия, а временным исполняющим обязанности президента станет премьер-министр Михаил Мишустин. Однако это далеко не все возможные сценарии. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 297 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои продолжаются. Также уничтожено: Россия нанесла очередной удар по Харьковщине. В результате удара пострадала пожарная часть и ее работники. Из-за российских обстрелов пострадали 8 спасателей. Кроме этого, также повреждены 13 единиц техники. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, этой ночью враг испытывал снова нас дроновыми атаками. Это было выискивание новой тактики. Таким образом, захватчики пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективным. Так, враг дважды атаковал южные регионы, направили по 3 дрона. Их общее количество – 6, из них 5 были уничтожены. За пределами города Вознесенск Николаевской области были зафиксированы удары вражескими БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших. В Румынии заработала система борьбы с дронами на границе с Украиной. Однако ее еще продолжают совершенствовать. Россияне несут значительные потери при попытках окружить и захватить Авдеевку. В частности, спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что с 10 октября российские войска потеряли личного состава 5 000 убитыми и ранеными и 400 единиц бронетехники. Такие потери будет сложно компенсировать. Руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что она попала в неприятный инцидент. Так, ее попросили "спрятаться" в углу на одном из мероприятий из-за военной формы. В частности, Толкачевой сказали, что форма военнослужащих нашей армии якобы пугает присутствовавших на мероприятии бизнесменов. До этого руководителей патронатной службы "Ангелы Азова" пригласили на это мероприятие в качестве гостей. Российская армия активировала свои штурмовые действия на Востоке Украины. В частности, сейчас ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку. В то же время, для Соединенных Штатов такие события на фронте были предсказуемы и прогнозируемы. Об этом на брифинге заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он также отметил успехи украинской армии в обороне под Авдеевкой. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что Россия по-прежнему сохраняет определенный наступательный потенциал. Чтобы добиться результатов в Авдеевке и других местах на поле боя, Россия продолжает пренебрегать жизнью солдат, Грузинские пограничники впустили 7 украинцев, которые более полумесяца провели на контрольно-пропускном пункте. Этих людей россияне силой вывезли из Херсона во время оккупации города. Пока они оформляют документы. Вечером 26 октября Россия в очередной раз пустила свои беспилотники типа "Шахед" по территории нашего государства. Поэтому на Юге Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, в Изюме Харьковской области слышали взрывы. Мониторинговые телеграмы также сообщали о работе противовоздушной обороны. Впоследствии уже 27 октября в 00:40 прозвучали отбои воздушной тревоги. Ночью в Изюме слышали взрывы, однако информации о попадании в объекты инфраструктуры нет.
Россия планирует информатаку против Умерова
– отметили в разведке.
В результате обстрела Херсона пострадали 7 человек
– сообщил Мрочко.
– подчеркнули источники.
В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию
Россия придумала новую тактику "мирных переговоров"
– предупредил Данилов.
– заявил Плетенчук.
На Юге уничтожили ракеты и беспилотники
– сообщил Зеленский.
Германия сообщила о новом пакете помощи
– сообщили в Центре нацсопротивления.
Спецподразделение СБУ уничтожило 72 единицы российской техники
В результате обстрела Никополя пострадал ребенок
Российские военные обстреляли Никополь / Фото Днепропетровская ОВА
На войне погиб доброволец из Беларуси
Доброволец из Беларуси, погибший в бою с оккупантами / Фото "Радио Свобода"
Российская армия обстреляла Купянский район
Украина вернула тела 50 погибших Героев
Новый спикер Палаты представителей США сделал заявление
– подчеркнул Майк Джонсон.
Готова ли Украина к длительной войне с Россией
Игнат рассказал, почему Россия стала запускать меньше "Шахедов"
Россия больше месяца не атакует ракетами Х-101
В Царева стреляли
В дом предателя Царева в Крыму приезжали "скорая" и полиция.
В Херсонской области погиб человек
Что ждет Россию, когда Путин умрет
Статистика потерь врага
Россияне ударили ракетой по пожарной части в Изюме
На Юге есть попадания в объекты инфраструктуры
В Румынии установили систему борьбы с дронами на границе с Украиной
Потери под Авдеевкой повлияют на возможность России наступать, – ISW
Главу патронатной службы "Азова" вывели с мероприятия
Россия сохраняет определенный наступательный потенциал под Авдеевкой, – Кирби
– сказал Кирби.
Грузия почти две недели не впускала украинцев, которых насильно вывезли россияне из Херсона
Россия снова атаковала Украину
В течение дня россияне совершили 12 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 70 взрывов. Обстрелы потерпели Эсманская, Великописаревская, Середино-Будская, Миропольская и Зноб-Новгородская общины.
В этот день Херсон снова находился под обстрелом российской армии. С 9:45 до 18:30 ранения получили восемь мирных жителей.
Младшему из них 36 лет. Он получил травмы утром при обстреле Днепровского района города. Старшей из пострадавших за сегодня – 83. Она вместе с еще шестью херсонцами была ранена после удара врага по центру. Все пострадавшие получили необходимую медпомощь.
В ГУР МО предупредили, что в России была подготовлена информационная атака против министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, пропагандисты собираются распространять тезисы, якобы Умеров "использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием".
Также в России подготовили методику с тезисами типа "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС", "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием", "Открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием" и т.п.
Цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров,
В ГУР МО призывают украинцев доверять только официальным источникам и тщательно проверять информацию, которую будут распространять анонимные источники.
Вечером российские военные нанесли удар по центру Херсона. Взрывы были слышны в разных районах города. Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, в результате обстрела полностью разрушены 2 дома, 3 – частично разрушены. Около 10 домов повреждены.
Кроме того, ранения получили 7 человек.
Ранены семь мирных жителей всех возрастов. Три из них госпитализированы, четырем на месте оказана медицинская помощь,
Последствия обстрела Херсона: смотрите видео
Источники 24 Канала подтвердили, что нападение на предателя Олега Царева – спецоперация СБУ. Источники также подчеркнули, что коллаборант абсолютно законной целью и должен ответить за совершенные преступления.
Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев,
Харьковская ОВА приняла решение провести принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянского района. Речь идет о населенных пунктах Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы.
По данным ОВА, в этих населенных пунктах проживает 275 детей.
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Россия придумала новую тактику для продвижения мирных переговоров. Для этого Кремль использует лояльных к себе граждан Украины, работавших в прошлом в его интересах.
Сейчас такое выражение "переговоры второго трека", в которых граждане Украины встречаются с россиянами якобы от имени нашего государства. Среди них есть люди, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом, занимались Харьковскими соглашениями и работали на Януковича, возглавляя институты определенных исследований.
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о подрыве вражеского катера "Владимир Козицкий". Вместе с тем, в ОК "Юг" предполагают, что российский катер мог взорваться на собственной мини.
Можем сказать только следующее – пребывание у берегов Крыма плохо сказывается на техническом состоянии российских военных кораблей,
В Херсоне прогремели мощные взрывы. Начальник МВА Роман Мрочко сообщил, что российские военные массированно атакуют центральную часть и Днепровский район города.
Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Воздушных силах сообщили, что в течение суток 27 октября силы ПВО уничтожили:
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Он поблагодарил ОАЭ за участие во встрече по Формуле мира, а также за гуманитарную медицинскую и энергетическую помощь Украине. Также Президент Украины проинформировал о гуманитарной программе "Зерно из Украины".
Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я подчеркнул важность защиты гражданского населения и обеспечения непрерывной работы гуманитарных коридоров,
В Генштабе ВСУ сообщили оперативную информацию о ситуации на линии фронта. Так, в течение суток произошло 47 боевых столкновений, в том числе на Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак.
Также оккупанты не оставляют попыток наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток ВСУ отразили на этих участках фронта 32 атаки врага.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
За сутки украинские защитники нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделения ракетных войск поразили:
Бывшего главу Макаровского суда Алексея Тандыра, сбившего на блокпосте в Киеве военнослужащего, оставили под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 25 декабря.
Владимир Зеленский посмертно вручил ордена "Золотая Звезда" семьям 21 Героя. Он подчеркнул, что их подвигами гордится каждый гражданин страны.
Семьи 21 Героя получили государственные награды: смотрите видео
С начала года на нужды ВСУ задонатили около 12,5 миллиарда гривен. Согласно данным Опендатабот, больше всего украинцы вносили взносы в:
Суд продлил арест Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен залога.
Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли:
После объявления воздушной тревоги в Николаевской и Кировоградской областях прогремели взрывы. Вероятно, враг совершил пуски ракет типа Х-59 или "Искандер".
Через несколько минут взрывы прогремели также в Днепропетровской и Запорожской областях.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
В Центре нацсопротивления сообщили, что россияне готовят штурмовые отряды из "ответчиков" для дальнейших наступательных действий на Востоке. Как сообщают местные жители, в Курской области на полигоне "Постоялые дворы" создали лагерь, где базируются "ответчики".
Штурмовые отряды, по информации Центра нацсопротивления, Россия планирует перебросить на Авдеевское направление.
Лагерь оцеплен военной полицией и спецподразделениями Росгвардии и полиции, чтобы не допустить бунта. Адвокатов и членов семей к военнослужащим не допускают,
Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" в течение 3 недель уничтожило 72 единицы российской техники. Среди них:
В СБУ показали, как уничтожали вражескую технику: смотрите видео
Российские военные по артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела повреждены 10 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 13 – разбиты. Изуродованы 20 солнечных панелей, авто, линии электропередач.
Также два человека получили ранения – 5-летний мальчик и 58-летняя женщина.
По факту нарушения законов и обычаев войны в Офисе генпрокурора открыли уголовное производство.
В боях за Украину погиб доброволец из Беларуси Павел Горбач. Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", доброволец с позывным "Борт" встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.
Он давал отпор российским оккупантам в Киевской области. "Борт" участвовал в боях за Ирпень, где в марте 2022 года получил смертельное ранение.
Оккупанты обстреляли село Кондрашовка в Купянском районе. Как сообщили в Харьковской ОВА, в результате вражеского удара была травмирована 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением бедра. Пострадавшая получает всю необходимую помощь от врачей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники. Как сообщили в полиции Харьковщины, по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Украина вернула тела 50 погибших украинских военных. Репатриацию павших защитников осуществлял Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.
Во временно оккупированном Крыму российские военные нарисовали граффити истребителей МиГ-31. На новых спутниковых снимках заметили 4 таких "истребителя".
По мнению OSINT-расследователя MT Anderson, оккупанты предпринимают такие шаги, чтобы защитить собственную авиацию, которую могут прятать или маскировать в ангарах.
Недавно, 25 октября, в США наконец-то избрали нового спикера Палаты представителей Конгресса. Майк Джонсон заявил, что его страна не может допустить победы России.
Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится,
Он отметил, что Конгресс "не собирается оставлять" Украину. В то же время он добавил, что США должны поддерживать важного союзника на Ближнем Востоке, а это Израиль.
Все чаще аналитики предполагают, что война России против Украины будет продолжительной. В то же время задача украинцев остается неизменной – победа и выход на границы 1991 года.
По словам Алексея Данилова, главное, что "у нас есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство".
Спикер Воздушных сил ВСУ, отвечая на вопрос, почему россияне начали использовать меньшее количество "Шахедов", сказал, что цель может быть разной.
Спикер отметил, что "Шахед" может маневрировать во время полета и определять уязвимые места противовоздушной обороны.
По его словам, собранная информация позволяет врагу делать определенные выводы о силах и средствах, имеющихся в том или ином регионе. Соответственно, оккупанты используют эти данные при планировании последующих атак.
Это одна из самых длинных пауз с начала полномасштабной войны. Об этом заявили в британской разведке. Российские захватчики используют для своих атак другие возможности и средства.
Также в разведке отметили, что оккупантам, скорее всего, необходимо снизить частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет Х-101.
Российские СМИ сообщили, что в предателя Царева стреляли. Он находится в реанимации. Его состояние "очень тяжелое".
В оккупированном Крыму, вероятно, что-то произошло с предателем Украины Олегом Царевым. В дом Царева ночью якобы приезжали "скорая" и полиция.
Сообщается, что после того, как в дом прибыли "скорая" и полиция, территорию оцепили. В то же время люди, похожие на российских силовиков, агрессивно реагировали на появление посторонних.
Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разборам завалов привлекли 12 специалистов.
Под завалами нашли тело мужчины.
Также ранение получил 36-летний мужчина. Его госпитализировали.
В 2024 году Владимир Путин попытается сохранить кресло президента России, править которой он теоретически может вплоть до 2036 года. Однако постоянные слухи о болезнях бросают тень на шансы Путина сохранить власть в течение десятилетия.
В июне он столкнулся с серьезной угрозой своей власти, когда его бывший союзник Евгений Пригожин возглавил мятеж и призвал свои войска идти на Москву, чтобы сместить военное командование России.
В отличие от других диктаторов в истории, семья Путина не претендует на его место, а об их отношениях с президентом известно очень мало.
В случае смерти или внезапной отставки Путина у Совета Федерации РФ есть 14 дней для назначения досрочных президентских выборов. В случае бездействия Совета их назначит Центральная избирательная комиссия, а временным исполняющим обязанности президента станет премьер-министр Михаил Мишустин.
Однако это далеко не все возможные сценарии.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 297 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои продолжаются.
Также уничтожено:
Россия нанесла очередной удар по Харьковщине. В результате удара пострадала пожарная часть и ее работники.
Из-за российских обстрелов пострадали 8 спасателей. Кроме этого, также повреждены 13 единиц техники.
По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, этой ночью враг испытывал снова нас дроновыми атаками. Это было выискивание новой тактики. Таким образом, захватчики пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективным.
Так, враг дважды атаковал южные регионы, направили по 3 дрона. Их общее количество – 6, из них 5 были уничтожены.
За пределами города Вознесенск Николаевской области были зафиксированы удары вражескими БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Румынии заработала система борьбы с дронами на границе с Украиной. Однако ее еще продолжают совершенствовать.
Россияне несут значительные потери при попытках окружить и захватить Авдеевку. В частности, спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что с 10 октября российские войска потеряли личного состава 5 000 убитыми и ранеными и 400 единиц бронетехники.
Такие потери будет сложно компенсировать.
Руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что она попала в неприятный инцидент. Так, ее попросили "спрятаться" в углу на одном из мероприятий из-за военной формы.
В частности, Толкачевой сказали, что форма военнослужащих нашей армии якобы пугает присутствовавших на мероприятии бизнесменов. До этого руководителей патронатной службы "Ангелы Азова" пригласили на это мероприятие в качестве гостей.
Российская армия активировала свои штурмовые действия на Востоке Украины. В частности, сейчас ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку. В то же время, для Соединенных Штатов такие события на фронте были предсказуемы и прогнозируемы.
Об этом на брифинге заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он также отметил успехи украинской армии в обороне под Авдеевкой.
Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что Россия по-прежнему сохраняет определенный наступательный потенциал. Чтобы добиться результатов в Авдеевке и других местах на поле боя, Россия продолжает пренебрегать жизнью солдат,
Грузинские пограничники впустили 7 украинцев, которые более полумесяца провели на контрольно-пропускном пункте. Этих людей россияне силой вывезли из Херсона во время оккупации города.
Пока они оформляют документы.
Вечером 26 октября Россия в очередной раз пустила свои беспилотники типа "Шахед" по территории нашего государства. Поэтому на Юге Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, в Изюме Харьковской области слышали взрывы.
Мониторинговые телеграмы также сообщали о работе противовоздушной обороны. Впоследствии уже 27 октября в 00:40 прозвучали отбои воздушной тревоги.
Ночью в Изюме слышали взрывы, однако информации о попадании в объекты инфраструктуры нет.