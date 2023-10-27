На Юге сбили вражеские ракеты, оккупанты не оставляют попыток наступать: хронология 611 дня войн

Украинские военные продолжают удерживать позиции на фронте и наносить врагу значительные потери. Кроме того, наши защитники ведут наступательные действия на нескольких направлениях.

Россия уже 611 дней ведет преступную полномасштабную войну против Украины. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

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