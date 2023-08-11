Под Москвой снова неспокойно, ВСУ закрепляются на двух направлениях: хронология 534 дня войны

О главных событиях на поле боя и международной арене, санкциях, потерях и успехах по состоянию на 11 августа – читайте в материале 24 Канала.

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Российская армия с самого утра атакует Херсонщину. В ОВА сообщили, что около 4:00 в Комышанах враг ударил по жилому дому – ранены три женщины. В 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе – пострадавших нет.

07:54 За сутки украинские военные уничтожили 580 оккупантов, 15 артиллерийских систем и два средства ПВО.

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 11 августа / Инфографика от Генштаба ВСУ

07:48 Российские пропагандисты заподозрили своих оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте. Об этом указали в Институте изучения войны (ISW).

Дело в том, что россияне показали, как стреляли по уже поврежденной западной боевой машине с разных ракурсов и в разные дни, а затем по меньшей мере трижды отчитывались об этом как об отдельных случаях поражения.

07:43 Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" имеет значительные повреждения после атаки морским дроном. На борту российского судна появилась огромная пробоина. Появились новые фото:



Повреждение "Оленегорского горняка" / Фото из соцсетей