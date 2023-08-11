Под Москвой снова неспокойно, ВСУ закрепляются на двух направлениях: хронология 534 дня войны

11 августа 2023, 06:46
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Полномасштабная война России против украинского народа продолжается 534 дня. Силы обороны сейчас ведут наступательные действия на нескольких направлениях фронта и отражают атаки врага. В то же время враг продолжает обстреливать ракетами мирные города.

О главных событиях на поле боя и международной арене, санкциях, потерях и успехах по состоянию на 11 августа – читайте в материале 24 Канала.

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08:30 Российская армия с самого утра атакует Херсонщину. В ОВА сообщили, что около 4:00 в Комышанах враг ударил по жилому дому – ранены три женщины. В 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе – пострадавших нет.

07:54 За сутки украинские военные уничтожили 580 оккупантов, 15 артиллерийских систем и два средства ПВО.

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 11 августа / Инфографика от Генштаба ВСУ

07:48 Российские пропагандисты заподозрили своих оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте. Об этом указали в Институте изучения войны (ISW). 

Дело в том, что россияне показали, как стреляли по уже поврежденной западной боевой машине с разных ракурсов и в разные дни, а затем по меньшей мере трижды отчитывались об этом как об отдельных случаях поражения.

07:43 Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" имеет значительные повреждения после атаки морским дроном. На борту российского судна появилась огромная пробоина. Появились новые фото:


Повреждение "Оленегорского горняка" / Фото из соцсетей

 

06:30 Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку по ситуации на фронте:

  • За сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения; разрушениям подверглись жилые дома.
  • В течение суток на фронте произошло 34 боевых столкновений.
  • Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
  • Авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 – по зенитно-ракетному комплексу.
  • Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 "Шахедов".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

04:25 Россияне активизировались на Луганском направлении и создали там огромную группировку более 100 тысяч оккупантов и более тысячи единиц тяжелой техники. В основном наступают зеки из подразделений "Шторм-Z", к которым добавляют боевиков "Ахмата", сообщил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

03:42 Россия запретила вывешивать флаги крымскотатарского народа в школах Крыма. Это логическое продолжение притеснений, с которыми сталкивается коренной народ Крыма уже более 9 лет.

00:41 Неспокойной была ночь для жителей Одинцово под Москвой. Там вспыхнул мощный пожар – его эпицентром стал склад.


В Одинцово вспыхнул пожар / Фото из сети

00:06 В отеле Reikartz в Запорожье, который попал под обстрел врага, часто останавливались представители ООН. Отель был базой ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года. Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун заявила, что потрясена атакой.
Автор: Анастасія Лукашевська