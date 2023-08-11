Под Москвой снова неспокойно, ВСУ закрепляются на двух направлениях: хронология 534 дня войны
Полномасштабная война России против украинского народа продолжается 534 дня. Силы обороны сейчас ведут наступательные действия на нескольких направлениях фронта и отражают атаки врага. В то же время враг продолжает обстреливать ракетами мирные города.
О главных событиях на поле боя и международной арене, санкциях, потерях и успехах по состоянию на 11 августа – читайте в материале 24 Канала.
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07:54 За сутки украинские военные уничтожили 580 оккупантов, 15 артиллерийских систем и два средства ПВО.
07:48 Российские пропагандисты заподозрили своих оккупантов в фабрикации заявлений об уничтожении украинской техники на фронте. Об этом указали в Институте изучения войны (ISW).
Дело в том, что россияне показали, как стреляли по уже поврежденной западной боевой машине с разных ракурсов и в разные дни, а затем по меньшей мере трижды отчитывались об этом как об отдельных случаях поражения.
07:43 Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" имеет значительные повреждения после атаки морским дроном. На борту российского судна появилась огромная пробоина. Появились новые фото:
Повреждение "Оленегорского горняка" / Фото из соцсетей
06:30 Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку по ситуации на фронте:
- За сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения; разрушениям подверглись жилые дома.
- В течение суток на фронте произошло 34 боевых столкновений.
- Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 – по зенитно-ракетному комплексу.
- Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 "Шахедов".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.
04:25 Россияне активизировались на Луганском направлении и создали там огромную группировку более 100 тысяч оккупантов и более тысячи единиц тяжелой техники. В основном наступают зеки из подразделений "Шторм-Z", к которым добавляют боевиков "Ахмата", сообщил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.03:42 Россия запретила вывешивать флаги крымскотатарского народа в школах Крыма. Это логическое продолжение притеснений, с которыми сталкивается коренной народ Крыма уже более 9 лет.
00:41 Неспокойной была ночь для жителей Одинцово под Москвой. Там вспыхнул мощный пожар – его эпицентром стал склад.
В Одинцово вспыхнул пожар / Фото из сети