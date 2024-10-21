Атака "Шахедами", в Харькове возросло количество пострадавших: хронология 971 дня войны

21 октября 2024, 06:33
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Автор: Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине идет уже 971 сутки. Россия продолжает терроризировать гражданское население. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами".

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 21 октября – пишет 24 Канал.

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05:34, 21 октября

В результате атаки на Киев есть повреждения и пострадавший

В КГВА заявили, что Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали столице. Обломки зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

В Днепровском, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском – в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Виталий Кличко сообщил, что одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

04:00, 21 октября

В Киеве серия взрывов: оккупанты атакуют "Шахедами"

В столице в очередной раз за эту ночь прогремели взрывы. В КГГА заявили о работе ПВО.

03:28, 21 октября

Атака на Харьков: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате российского обстрела вечером 20 октября возросло до 12 человек.

03:01, 21 октября

Командующий силами США в Европе сделал тревожное предупреждение

Кристофер Каволи заявил, что Россия изучает и совершенствует опыт войны, и после ее завершения будет сильнее.

Генерал отметил необходимость готовности НАТО к противостоянию российской армии, которая станет реальным соперником с четкими намерениями.

01:55, 21 октября

Россияне продвигаются под Купянском и Покровском: анализ ISW

Российские войска продвигаются на нескольких фронтах в Украине, в частности у Купянска, Покровска, Торецка и Курахово.

Украинские защитники достигли успехов в Курской области России, продвинувшись возле Суджи.

01:22, 21 октября

Враг оккупировал Желанное Второе и продвинулся в районах нескольких населенных пунктов, – DeepState

Аналитики DeepState пишут, что Россия оккупировала Желанное Второе на Кураховском направлении. Также отмечают, что враг продвинулся в:

  • Вишневом Изюмского района Харьковской области,
  • Горняке Донецкой области;
  • возле Ольговки и Любимовки Курской области.
00:51, 21 октября

Украина разработала беспилотник для перехвата "Шахедов", – The Telegraph

Украина разработала беспилотник Sting, который должен преследовать и перехватывать вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".

The Telegraph пишет, что новый дрон может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километра.