Атака "Шахедами", в Харькове возросло количество пострадавших: хронология 971 дня войны
Полномасштабная война в Украине идет уже 971 сутки. Россия продолжает терроризировать гражданское население. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами".
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 21 октября – пишет 24 Канал.
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В КГВА заявили, что Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали столице. Обломки зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. В Днепровском, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала. В Голосеевском – в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено. В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Виталий Кличко сообщил, что одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. В столице в очередной раз за эту ночь прогремели взрывы. В КГГА заявили о работе ПВО. Количество пострадавших в результате российского обстрела вечером 20 октября возросло до 12 человек. Кристофер Каволи заявил, что Россия изучает и совершенствует опыт войны, и после ее завершения будет сильнее. Генерал отметил необходимость готовности НАТО к противостоянию российской армии, которая станет реальным соперником с четкими намерениями. Российские войска продвигаются на нескольких фронтах в Украине, в частности у Купянска, Покровска, Торецка и Курахово. Украинские защитники достигли успехов в Курской области России, продвинувшись возле Суджи. Аналитики DeepState пишут, что Россия оккупировала Желанное Второе на Кураховском направлении. Также отмечают, что враг продвинулся в: Украина разработала беспилотник Sting, который должен преследовать и перехватывать вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед". The Telegraph пишет, что новый дрон может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километра.
В результате атаки на Киев есть повреждения и пострадавший
В Киеве серия взрывов: оккупанты атакуют "Шахедами"
Атака на Харьков: количество пострадавших возросло
Командующий силами США в Европе сделал тревожное предупреждение
Россияне продвигаются под Купянском и Покровском: анализ ISW
Враг оккупировал Желанное Второе и продвинулся в районах нескольких населенных пунктов, – DeepState
Украина разработала беспилотник для перехвата "Шахедов", – The Telegraph
В КГВА заявили, что Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали столице. Обломки зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.
В Днепровском, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.
В Голосеевском – в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.
В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Виталий Кличко сообщил, что одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В столице в очередной раз за эту ночь прогремели взрывы. В КГГА заявили о работе ПВО.
Количество пострадавших в результате российского обстрела вечером 20 октября возросло до 12 человек.
Кристофер Каволи заявил, что Россия изучает и совершенствует опыт войны, и после ее завершения будет сильнее.
Генерал отметил необходимость готовности НАТО к противостоянию российской армии, которая станет реальным соперником с четкими намерениями.
Российские войска продвигаются на нескольких фронтах в Украине, в частности у Купянска, Покровска, Торецка и Курахово.
Украинские защитники достигли успехов в Курской области России, продвинувшись возле Суджи.
Аналитики DeepState пишут, что Россия оккупировала Желанное Второе на Кураховском направлении. Также отмечают, что враг продвинулся в:
Украина разработала беспилотник Sting, который должен преследовать и перехватывать вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".
The Telegraph пишет, что новый дрон может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километра.