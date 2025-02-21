Атака "Шахедами" и ракетами, взрывы в Киеве и в Одесской области: хронология 1094 дня войны

Россия пытается продвигаться на фронте и продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью 21 февраля оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" и ракетами.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и международной арене, главных новостях 1094 дня полномасштабной войны – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Сделка с дьяволом, о которой мечтал Путин: чего достигла Россия на переговорах с США в Эр-Рияде