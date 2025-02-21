Атака "Шахедами" и ракетами, взрывы в Киеве и в Одесской области: хронология 1094 дня войны
Россия пытается продвигаться на фронте и продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью 21 февраля оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" и ракетами.
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и международной арене, главных новостях 1094 дня полномасштабной войны – сообщает 24 Канал.
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Оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. Украинские защитники недавно продвинулись под Покровском. Наши воины контратаковали вблизи Мирного и Звирово. Оккупанты продвинулись возле Покровска и вблизи Большой Новоселки. Владимир Зеленский оценил убытки оккупантов от украинского дальнобойного оружия. На каждые 2 вложенные доллары в нашу дальнобойность мы получаем уже почти 10 долларов российских убытков. Это нужная динамика. Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира, Воздушные силы предупредили о нескольких вражеских БПЛА в черте города. Работает ПВО. Во время вечернего обращения 20 февраля Владимир Зеленский вспомнил о встрече с Китом Келлогом. На ней говорили, в частности, о соглашении по ископаемым. Стороны будут работать быстро и одновременно взвешенно. Нам нужны сильные соглашения с Америкой, соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем больше результат, Зеленский охарактеризовал встречу с Келлогом как такую, что восстанавливает надежду.
Россия ночью атаковала Одесскую область баллистикой
Какова ситуация на фронте: анализ ISW
Вкладываем 2 доллара в дальнобойность, а получаем 10 долларов убытков у россиян, – Зеленский
– подчеркнул президент.
В Киеве прогремели взрывы
Встреча с Кэллогом восстанавливает надежду, – Зеленский
– подчеркнул президент.
Оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами.
Украинские защитники недавно продвинулись под Покровском. Наши воины контратаковали вблизи Мирного и Звирово.
Оккупанты продвинулись возле Покровска и вблизи Большой Новоселки.
Владимир Зеленский оценил убытки оккупантов от украинского дальнобойного оружия.
На каждые 2 вложенные доллары в нашу дальнобойность мы получаем уже почти 10 долларов российских убытков. Это нужная динамика. Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира,
Воздушные силы предупредили о нескольких вражеских БПЛА в черте города. Работает ПВО.
Во время вечернего обращения 20 февраля Владимир Зеленский вспомнил о встрече с Китом Келлогом. На ней говорили, в частности, о соглашении по ископаемым. Стороны будут работать быстро и одновременно взвешенно.
Нам нужны сильные соглашения с Америкой, соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем больше результат,
Зеленский охарактеризовал встречу с Келлогом как такую, что восстанавливает надежду.