Хулиганские действия, – генерал армии сказал, почему Россия не нанесла прямого удара по беспилотнику США

14 марта Россия сбила американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper. Беспилотник совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Прежде всего Россия не хотела прямой конфронтации боевого характера, потому что это начало военного конфликта или локальной войны. Об этом 24 Канала сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Такая игра не пройдет

"Сбитие самолета или такого мощного беспилотника – это конкретный акт агрессии. А хулиганские действия вроде слития топлива, чтобы он упал, не получилось, потом они ударили крылом по винтам, чтобы он таки упал – это демонстрация того, что они претендуют на монополию в этом регионе", – объяснил генерал.

Мол, они пока не будут использовать боевые средства, но будут нейтрализовать такие разведывательные средства с помощью других.

Такой формат повышает ставки: "Мы здесь хозяева, и у НАТО не будет никаких перспектив". С другой стороны, россияне действительно боятся Альянса, потому что он может нанести настолько мощный удар, что не станет всего черноморского флота и военных,

– подчеркнул Маломуж.

Россияне проверяют, говорит генерал армии, как американцы это воспримут и отступят ли. США поступили очень корректно и сказали, что это "инцидент" и "нет оснований для военного ответа"

Однако в Москву пошли конкретные сигналы, что это недружественный акт. Поэтому в случае повторения провокаций применим симметричный ответ, к примеру, будут сбивать российский самолет. "Последнее китайское предупреждение". Не пройдет доминирование в регионах, где имеют все правовые основания находиться в США и НАТО", – отметил Маломуж.

По мнению экс-руководителя Службы внешней разведки Украины, конкретная позиция будет продемонстрирована на оперативно-дипломатическом уровне. Если подобные акты будут продолжаться, следующий шаг – за США.

Смогут ли россияне достать беспилотник

Маломуж подчеркнул, что сбитый дрон имел двойное назначение – мониторинг ситуации в регионе для США и НАТО, а также – для Украины.

"Мы заключили соглашение с Пентагоном о передаче информации онлайн. Он выполняет очень активную функцию в плане агрессивных действий России. Захватят ли они его? Нет. У России нет надлежащих средств, они не могут даже затонувшую атомную подлодку достать. А это – небольшая беспилотник", – объяснил экс-сотрудник разведки.

Более того, все контролируют американцы. Фактически ничего у россиян не получится. "Если бы даже они его и нашли, все подорвалось бы – прямо у них в руках", – констатировал Николай Маломуж.

Тупость России играет нам на пользу