Хунта Мьянмы, которую поддерживает Россия, арестовала 6-летнего ребенка за убийство генерала

22 мая отставного бригадного генерала и бывшего посла в Камбодже 68-летнего Чо Тун Ауна застрелили 22 мая в Янгоне, когда он гулял со своим внуком. Ответственность за нападение взяла на себя городская партизанская группировка "Воины Золотой Долины".

Хунта Мьянмы арестовала 16 человек по делу о резонансном убийстве генерала. Среди них – 6-летняя девочки и мальчик-подросток, передает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Хунта в Мьянме арестовала 6-летнего ребенка

Это нападение стало одним из самых громких в серии целенаправленных убийств, в результате которых после военного переворота в феврале 2021 года и свержения демократического правительства во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи было ликвидировано более 5 отставных офицеров, включая майоров и генералов.

Среди арестованных, как сообщает издание Global New Light of Myanmar, контролируемое хунтой, есть один из предполагаемых убийц, четверо подозреваемых в надзоре за обстановкой, двое врачей, которые оказали помощь раненому во время покушения, а также несколько соучастников и членов семей.

Опубликованное газетой фото арестованных включало снимки шестилетней девочки и подростка. В публикации утверждалось, что все они были членами группировки Golden Valley Warriors.

По словам самих повстанцев, они убили генерала из-за его постоянной поддержки военных операций, включая нападения на гражданских.

После переворота в 2021 году Мьянма погрузилась в гражданскую войну. Армия, что прямо или косвенно руководила страной большую часть времени от обретения независимости, начала масштабные репрессии против протестующих и вооруженных групп сопротивления. Бойцы за демократию, объединившиеся с этническими меньшинствами, которые борются за автономию, вступили в вооруженное противостояние с хунтой. Аналитики считают, что повстанцы уже контролируют значительную часть территории страны.

По данным правозащитной организации Assistance Association of Political Prisoners, с момента переворота хунта арестовала более 29 000 человек, включая более 6 000 женщин и 600 детей.

Справка: Основными внешними союзниками хунты являются Россия и Китай. В частности, россияне поставляют хунте вооружение и тренируют пилотов для Военно-воздушных сил Мьянмы. Москва неоднократно выступала с дипломатической защитой военной хунты на международной арене, в частности в Совете Безопасности ООН, блокируя санкционные или осуждающие резолюции.