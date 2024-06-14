Хуситы ударили ракетами по украинскому судну в Аденском заливе, – Вооруженные силы США

Хуситы атаковали украинский корабль, который перевозил деревянные материалы. Один из моряков получил тяжелые ранения.

Вчера, 13 июня, йеменские хуситы совершили нападение на гражданское судно в Аденском заливе. В украинский корабль Verbena, которое эксплуатировал польский перевозчик под флагом Палау, попали две противокорабельные крылатые ракеты.

Смотрите также Политического решения не существует: почему война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться дальше

Один моряк – в тяжелом состоянии

Отмечается, что судно, предназначено для наволочных грузов, перевозило строительные материалы из дерева и направлялось в Италию.

В результате ракетного удара на борту вспыхнул пожар, который вызвал повреждения. Кроме того, один моряк получил тяжелые ранения. Американский самолет эвакуировал раненого на военный корабль партнеров, который находился неподалеку. Там моряку оказали медицинскую помощь.

В Командовании войск США отметили, что поведение хуситов продолжает создавать угрозы для региональной стабильности и жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.

США будет продолжать сотрудничать с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал,

– говорится в сообщении.

В чем проблема хуситов

Хуситы пришли к власти в Йемене в начале 2015 года. Они захватили столицу страны, а затем и весь северо-запад. Хуситский режим опирается на помощь Ирана, а международно признанное правительство – на поддержку Саудовской Аравии. Благодаря поставкам из Тегерана, хуситы имеют мощные вооруженные силы. После начала войны между ХАМАС и Израилем, они поддержали палестинцев. В начале ноября Йемен официально вмешался в войну на стороне террористов, ударив по Израилю ракетами. Кроме того, хуситы начали атаковать в Красном море гражданские суда , которые якобы имеют "связь с евреями" и их союзниками – США и Британией. В ответ на такое поведение Соединённые Штаты вместе с союзниками осуществляли воздушные атаки на Йемен

Также в заявлении говорилось о том, что хуситы своими действиями препятствуют поставкам гуманитарной помощи в Газу и Йемен.