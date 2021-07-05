Худшее, что я видел за последнее время от Путина, – Данилов о "прямой линии"

В России в конце июня состоялась "Прямая линия" с Владимиром Путиным, которая длилась около 4 часов. Однако за последнее время это было худшим, что можно было увидеть от российского президента.

Об этом рассказал Алексей Данилов в интервью "Первые лица" на 24 канале. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, у России сейчас очень непростая ситуация.

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Путин уже раздражен

Данилов отметил, что Кремль сейчас находится на переходном этапе власти. Осенью в России должны состояться выборы в Государственную Думу, поэтому там есть определенное напряжение.

Если вы смотрели последнюю "прямую линию" Путина с российским народом, то могу сказать – это худшее, что я видел за последние времена от него,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Российский президент уже раздражен. В частности, это касается заявления Путина о том, что россияне и украинцы – один народ.

Владимир Путин 30 июня в очередной раз отметился антиукраинским заявлением . Он подчеркнул, что не видит разницы между украинцами и россиянами, поэтому Кремль не внес Украину в список "недружественных государств".

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Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Выпуск можно будет просмотреть в ютубе.

"Прямая линия" с Путиным: что известно